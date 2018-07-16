Ласселлс связывает свое будущее с "Ньюкаслом"

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс заявил, что не помышляет о смене клуба в это трансферное окно.

На прошлой неделе "сороки" отклонили предложение "Вест Хэма" о покупке Ласселлса в размере 25 миллионов фунтов, включая бонусы. Также интерес к 24-летнему защитнику приписывали "Ливерпулю", "Тоттенхэму" и "Челси".



Однако сегодня англичанин дал понять, что предпочитает задержаться на "Сент Джеймс Парк", где у него есть регулярная игровая практика.



"Я счастлив здесь, я игрок "Ньюкасла", и я по-прежнему связан долгосрочным контрактом".



"Мне лишь важно хорошо провести предсезонный период и хорошо начать сезон. Здесь я играю каждую неделю, фанаты меня любят, и я бы весьма расстроился, лишившись этого. Кроме того, я капитан".



"Спекуляции есть всегда, команды интересуются мной с 16 лет. Мой отец всегда говорил мне: "Сосредоточься на своей игре, а остальное уладится само собой". В данную минуту я просто упорно тружусь".



"Здесь я играю много матчей. Мне 24, и мне важно продолжать играть, потому что так ты развиваешься", — цитирует Ласселлса Daily Mirror.