Анри покинул Sky Sports, чтобы стать главным тренером

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объявил об уходе с должности телевизионного эксперта Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

Анри трудился на телевидении с 2015 года, а с 2016 совмещал эту деятельность с работой ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

Ранее этим летом ходили слухи, что Тьерри может возглавить "Арсенал", однако боссы лондонского клуба предпочли Анри опытного Унаи Эмери. Утешением для 40-летнего француза стали бронзовые медали на Чемпионате Мира в России с бельгийской сборной.

В преддверии сезона 2018/19 Анри принял решение покинуть Sky Sports и теперь открыт к предложениям, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.

"За последние четыре года я получил крайне полезный тренерский опыт. Этот опыт сделал меня еще более целеустремленным, чтобы реализовать свою давнюю мечту и стать главным тренером".

"Учитывая это, я с сожалением сообщаю, что принял решение о необходимости покинуть Sky Sports. Я должен больше времени проводить у поля, сосредоточившись на достижении своей цели", — написал Анри в твиттере.



Метки Sky, Анри, сборная Бельгии, ТВ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 19:35

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  1. mancunia-planet 16.07.2018 19:42 # mancunia-planet
    сто пудов в Арсе поработает

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  2. manutd-20champ 16.07.2018 19:40 # manutd-20champ
    ну и наплодилось же их, тренеров этих так называемых

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