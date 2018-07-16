Анри покинул Sky Sports, чтобы стать главным тренером

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри объявил об уходе с должности телевизионного эксперта Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

Анри трудился на телевидении с 2015 года, а с 2016 совмещал эту деятельность с работой ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.



Ранее этим летом ходили слухи, что Тьерри может возглавить "Арсенал", однако боссы лондонского клуба предпочли Анри опытного Унаи Эмери. Утешением для 40-летнего француза стали бронзовые медали на Чемпионате Мира в России с бельгийской сборной.



В преддверии сезона 2018/19 Анри принял решение покинуть Sky Sports и теперь открыт к предложениям, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



"За последние четыре года я получил крайне полезный тренерский опыт. Этот опыт сделал меня еще более целеустремленным, чтобы реализовать свою давнюю мечту и стать главным тренером".



"Учитывая это, я с сожалением сообщаю, что принял решение о необходимости покинуть Sky Sports. Я должен больше времени проводить у поля, сосредоточившись на достижении своей цели", — написал Анри в твиттере.