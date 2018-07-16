"Арсенал" продолжает переговоры с Рэмси о новом контракте

Аарон Рэмси "Арсенал" пока не договорился с полузащитником Аароном Рэмси о новом контракте, однако диалог продолжается.

В понедельник утром в социальных сетях появилась информация, что Рэмси согласился связать свое будущее с "канонирами" на следующие пять лет. Сообщалось, что Аарон увеличит свою зарплату до 155 тысяч фунтов в неделю и получит бонус за подписание нового контракта в размере 2.5 млн.

Однако агентство Avid Sports & Entertainment Group, представляющее интересы 27-летнего игрока сборной Уэльса, оперативно выступило с опровержением.

Меж тем, как сообщает Sky Sports, стороны продолжают переговоры о продлении сотрудничества, и новый контракт с Рэмси является одним из приоритетов для главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери, который видит в Аароне ключевого игрока.

Добавим, что лондонский клуб находится в весьма щекотливом положении, ведь действующий контракт Рэмси истекает уже через один год. Ранее ходили слухи, что "Арсенал" продаст Аарона этим летом, если не договорится о новой сделке.



Метки Арсенал, контракты, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 19:00

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