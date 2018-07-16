Мартинес советует Азару подумать об уходе из "Челси"

Эден Азар Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что сейчас лучшее время для плеймейкера "Челси" Эдена Азара сменить клуб.

После завоевания бронзовых медалей на Чемпионате Мира в России Азар заявил, что для него, "возможно, пришло время попробовать что-нибудь новое", явно намекая на переход в "Реал". По мнению Мартинеса, у Эдена действительно есть повод задуматься о новом вызове в своей карьере.

"Это может быть лучшее время для него, чтобы попробовать что-нибудь новое. Он стал игроком, который обладает зрелостью и большими лидерскими качествами. Его игра строится на таланте".

"Азар способен усилить любой проект в мире. Его карьера в своем расцвете в данный момент времени. Он вписался бы в любую команду мира".

"Игрокам нужны новые вызовы и новые проекты. Возможно, это хорошее время для "Челси" и Эдена, чтобы расстаться. Буду очень удивлен, если прямо сейчас "Челси" не получит больших предложений насчет него", — сообщил Мартинес Cadena Ser.



Метки Азар, Мартинес, сборная Бельгии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 18:00

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  1. alexomck 16.07.2018 18:49 # alexomck
    хочет выиграть лч - свалит, хочет просрать карьеру за жирный контракт - останется

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  2. skydreams 16.07.2018 18:25 # skydreams
    Реально без троллинга самый бесталанный тренер. Если здраво на вещи посмотреть Бельгия вышла лишь на мастерстве исполнителей. В том числе Азара. Бразильцы были на голову выше по игре. Англия в матче за 3 место как по мне не хуже играла, местами лучше, а у Англии вообще состав, если объективно хуже гораздо. С Французами вообще ничего не показали. Япония играла лучше во втором тайме (опять же ИМХО). Игры не было у Бельгийцев. Тот же Маур мне кажется на изи чемпик оформил бы. А Азарчика Абрамович не продаст стопроцентов. Посмотрим что будет в следующем сезоне при Сарри

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  3. vyrentz 16.07.2018 18:23 # vyrentz
    Не продадут за любые деньги, оставят ради ЛЕ. Чтобы знал, сцуко.

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  4. elprimer 16.07.2018 18:20 # elprimer
    Что бы не говорили иксперты фапля, новый вызов сможет развить его ещё больше, партнёры-то в Реале будут на голову выше, чем в Челсей.

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  5. ganinilyha 16.07.2018 18:18 # ganinilyha
    Пошли все к лешему

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  6. klementino 16.07.2018 18:08 # klementino
    Физрук заговорил

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