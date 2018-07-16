Мартинес советует Азару подумать об уходе из "Челси"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что сейчас лучшее время для плеймейкера "Челси" Эдена Азара сменить клуб.

После завоевания бронзовых медалей на Чемпионате Мира в России Азар заявил, что для него, "возможно, пришло время попробовать что-нибудь новое", явно намекая на переход в "Реал". По мнению Мартинеса, у Эдена действительно есть повод задуматься о новом вызове в своей карьере.



"Это может быть лучшее время для него, чтобы попробовать что-нибудь новое. Он стал игроком, который обладает зрелостью и большими лидерскими качествами. Его игра строится на таланте".



"Азар способен усилить любой проект в мире. Его карьера в своем расцвете в данный момент времени. Он вписался бы в любую команду мира".



"Игрокам нужны новые вызовы и новые проекты. Возможно, это хорошее время для "Челси" и Эдена, чтобы расстаться. Буду очень удивлен, если прямо сейчас "Челси" не получит больших предложений насчет него", — сообщил Мартинес Cadena Ser.