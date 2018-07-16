Маурицио Сарри. Банкир, псих, романтик

Долгожданная смена менеджера в "Челси", наконец, произошла, и одного итальянца сменил другой, слабо похожий на привычного менеджера клуба со "Стэмфорд Бридж" эпохи Романа Абрамовича. Что можно ждать от Маурицио Сарри в "Челси" и чего ему не стоит делать — в материале FAPL.ru.

Наконец, в "Челси" могут увидеть то, что в Италии называют "la fumata Bianca": белый дым, который поднимается из дымохода в Ватикане после того, как сжигаются бюллетени при избрании Папы Римского. В случае с Маурицио Сарри этот дым может исходить от очередной его сигареты — новый менеджер "Челси" выкуривает до пяти пачек сигарет в день, и для него будет большой проблемой обходиться без курения во время напряженных матчей Премьер-Лиги.



Поклонники "Челси" любят называть болельщиков "Тоттенхэма" "чокерами" (те, кто почти добрались до победы, но упустили ее в последний момент), но в клубе из Северного Лондона, по крайней мере, знают, как удерживать своего менеджера. Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме" уже четыре года и совсем недавно согласился на новую пятилетнюю сделку, хоть его и сватали в "Реал", а вот на "Стэмфорд Бридж" произошла очередная смена рулевого уже после двух лет работы тут Антонио Конте.



В "Арсенале" никто не ждет, что Унаи Эмери будет менеджером команды так долго, как его великий предшественник, но тут есть четкое понимание того, что совет директоров выбрал для клуба подходящего сменщика Венгера, который может продолжить дело, начатое мсье Арсеном.



В "Челси" же никакой стабильности нет. За 14 лет с момента ухода Клаудио Раньери Роман Абрамович произвел 11 управленческих изменений, и хоть за это время клуб выиграл пять домашних чемпионских титулов и два главных еврокубка, ни один менеджер не проработал без перерыва тут дольше, чем Tinkerman, сумевший за это время удивить всех в "Лестере".



Шансы Маурицио Сарри стать для "Челси" кем-то более постоянным, чем его предшественники уже подвергаются сомнению из-за его возраста — неаполитанцу уже 59 лет — а также того факта, что, несмотря на свою силу личности и популярность, он еще ничего не выиграл как тренер. Для "Челси" такое назначение — нечто новое, так как раньше Роман Абрамович делал ставку или же на проверенного победителя, или кого-то из клубной структуры.



Даже у Андре Виллаш-Боаша на момент прихода в "Челси" был титул чемпионата Португалии и победителя Лиги Европы с "Порту", когда он приходил как относительно неизвестный специалист. Моуриньо стал менеджером "Челси" после победы с "Порту" в финале Лиги Чемпионов, Карло Анчелотти выигрывал ее дважды с "Миланом", а затем — с "Реалом", а Конте до того, как принять сборную Италии, выдал серию из трех чемпионств Серии А с "Ювентусом".



Анчелотти заменил Сарри в Неаполе и с нетерпением ждет очередную Лигу Чемпионов и сражение за чемпионский титул с "Ювентусом". А вот Сарри выбрал вариант с новым вызовом, хоть ранее никогда не работал за пределами Италии, где большую часть времени занимался командами из низших лиг и не очень соответствует звездному профилю типичного менеджера "Челси" при Абрамовиче. Но в последнее время звездным менеджерам в "Челси" было непросто, потому такая смена курса имеет смысл.



Антонио Конте не терял бразды управления раздевалкой, как Жозе Моуриньо во время своего второго захода на "Стэмфорд Бридж", но он неоднократно ссорился с работниками внутренней клубной структуры и критиковал финансовую и трансферную политику клуба. В прошлом сезоне "Челси" занял лишь пятое место после чемпионского титула в первый сезон при Конте, и такой провал становится уже традицией для клуба, так как ровно также было и при Моуриньо — вылет за пределы топ-4 после чемпионства.



Хоть стоны Конте и надоели немного в прошлом сезоне, но во многом менеджер был прав — "Челси" перестал быть самим собой на трансферном рынке и потихоньку уходит в тень "Манчестер Сити", не имея возможности тягаться с "горожанами" в финансовом плане. Формулой "Челси" в первые 10 лет при Абрамовиче было приглашение лучших игроков за большие деньги, но сейчас в Англии такой философией может похвастать только "Сити", а "Челси" вынужден считать деньги и продавать лучших игроков.



Последним менеджером "Челси", который отработал на "Стэмфорд Бридж" пять сезонов был Дэйв Секстон, а до него — Томми Дохерти. Конечно, в 60-х годах прошлого столетия "Челси" был не столь амбициозен, как во времена Абрамовича, но и "Манчестер Сити" был во многом таким же клубом. Сейчас же есть все предпосылки, что Гвардиола пришел к "горожанам" всерьез и надолго и вполне способен стать первым менеджером со времен Тони Бука, который отработает в Манчестере пять сезонов.



Два клуба с привлекательной финансовой поддержкой имеют много общего в последние годы, но в "Сити" разработали план, который реализуется с большим терпением и усердием, чем в "Челси", где уже много лет царит стабильная нестабильность. Сможет ли изменить эту пагубную тенденцию Сарри?







Первое, что бросается в глаза — Маурицио будет очень сложно в Англии в личностном плане, и те вещи, которые он позволял себе в Неаполе, могут привести к катастрофе в Премьер-Лиге. То, что он не сможет курить на тренерской скамье, это не единственный момент, в котором Сарри придется сдерживаться и контролировать себя. Дрис Мертенс говорит, что Сарри выкуривает пять пачек сигарет в день, но известно и то, что он пьет так же много кофе — представитель клуба снабжал его свежим эспрессо на тренировке каждый день.



Сарри вполне может подставить клуб, если то, что говорит Роберто Манчини, правда. Нынешний главный тренер сборной Италии в свое время жаловался, что Сарри обозвал его в подтрибунных помещениях "педиком", и в это вполне можно поверить в случае с тренером, который был пойман на том, что тыкал "факи" из клубного автобуса болельщикам "Ювентуса". Также Сарри пришлось извиняться за то, что он ответил журналистке Титти Импрота на вопрос о шансах "Наполи" на чемпионство после осечки с "Интером" тем, что выдал, что не может сказать ей "fuck yourself" только потому, что она — миловидная женщина.



Очевидно, что Сарри не привык скрывать своих эмоций в Неаполе, где подобные вещи были уместны, но в Премьер-Лиге за один из подобных "фортелей" FA и общественность зажарили бы его на костре. Марине Грановской необходимо объяснить все эти вещи новому менеджеру "Челси", иначе итальянец он рискует остаться без работы по совсем не футбольным причинам в любой момент. Не исключено, что в контракт столь "огнеопасного" тренера был внесен пункт о санкциях при нанесении вреда имиджу клуба.



Но в целом, хоть Сарри и называют "Талибанским тренером" за его приверженность строгой дисциплине в клубе, есть и много хороших вещей, которые можно сказать о человеке, который до 40 лет работал в банке специалистом по межбанковским отношениям, а тренерскую деятельность считал своим хобби.



Сарри до сих пор не воспринимает свою тренерскую деятельность как работу: "Я родом из рабочей семьи, и если я слышу, что кто-то говорит о жертвах в футболе, я схожу с ума. Ребята, вы не знаете, что такое настоящие жертвы, когда занимаетесь любимым делом".



Сарри безумно суеверен, и в одном из своих интервью его бывший подопечный Дрис Мертенс заметил, что в "Наполи" Мауричио менял тренировочное поле на базе после того, как заканчивалась победная серия. Более того, Сарри известен своей последовательностью в тактике и выборе состава. Последние три года он выстраивал игроков в одном порядке в схеме 4-3-3 и очень редко вносил корректировки в состав. Многие журналисты видели причиной того, что "Наполи" в прошлом сезоне не выдержал чемпионскую гонку с "Юве", именно в том, что Сарри не использовал ротацию.



Впрочем, тот футбол, в который играл "Наполи" при Сарри, по большей мере завораживал. Арриго Сакки, создатель великого "Милана" 80-90-х назвал Сарри "Мастером", а его команду — "находкой". Они оба разделяют философию футбола, в которой команда постоянно остается компактной, а ее игра основана на владении мячом. И они похожи между собой в том, что никогда не играли в футбол профессионально.



Сарри создал в Неаполе команду, которая бросила вызов "Ювентусу" при значительно меньшем бюджете. Нечто похожее от него требуется и сейчас, с той лишь разницей, что, кроме "Манчестер Сити", в Премьер-Лиге есть еще "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", которые сейчас мало в чем уступают "Челси". Команда же, которую он принял у Рафаэля Бенитеса в сезоне 2014/15, не опускалась ниже третьего места в Серии А и была единственной, кто смог реально навязать борьбу "Юве" в это время. В прошлом сезоне "Наполи" стал первой командой, сумевшей преодолеть черту в 90 набранных очков, но не стать чемпионом в Серии А.



Сарри сумел сделать это при том, что лучший бомбардир его команды Гонсало Игуаин перебрался в стан соперника, а купленный ему на смену Аркадиуш Милик сразу же получил тяжелую травму. Сарри играл без настоящей "девятки", переосмыслив роль в команде Дриса Мертенса, но сейчас не прочь воссоединиться в "Челси" с Игуаином, а первым своим новичком он сделал Жоржиньо, которого удалось перехватить как раз у "Манчестер Сити" только лишь благодаря приглашению Маурицио.



И все же, несмотря на то, что Сарри известен как тренер, больше думающий об атаке, его успехи в "Наполи" основывались на качественной обороне. После того, как в последнем сезоне при Бенитесе "Наполи" пропустил 54 мяча, у Сарри эта цифра опустилась до показателей 32, 39 и 29 пропущенных голов в последнем его сезоне. Секрет Сарри в том, что у него на оборону и атаку работает вся команда: "Не может быть оборонительного или атакующего футбола — такая концепция является ограничением. Атакующие способности команды — это плод работы менеджера и качество игроков. Главное же — баланс". Кажется, это именно то, что нужно "Челси".



