Антонио Конте поблагодарил "Челси"

Антонио Конте выпустил официальное заявление по поводу своего увольнения с поста главного тренера "Челси", не став критиковать клуб на публику.

На прошлой неделе "синие", наконец, подтвердили увольнение Конте и уже на следующий день назначили на его место Маурицио Сарри. Предполагается, что "синие" и Антонио расстались не в лучших отношениях.



По слухам, у сторон до сих пор остаются разногласия по поводу размера компенсации, однако Конте предпочел не выносить этого на публику, лишь поблагодарив клуб и имеющих к нему отношение за незабываемый опыт.



"Я бы хотел сказать спасибо всем своим друзьям в "Челси" за их упорную работу и поддержку на протяжении двух последних сезонов, что позволило нам вместе выиграть Премьер-Лигу и Кубок Англии".



"Я благодарю за все игроков, чей талант и самоотдача были так важны для нашего успеха. Для меня было удовольствием работать с ними каждый день".



"Я благодарю свой штаб, который всегда так упорно трудился. Они проделали хорошую работу, демонстрируя свой профессионализм и самоотдачу".



"Я так сильно наслаждался своим пребыванием в Англии и Лондоне и хочу поблагодарить всех болельщиков "Челси", которые удивительным образом относились ко мне и моей семье".



"Было великолепно делиться своими эмоциями, страстью и энтузиазмом на протяжении двух незабываемых сезонов с этими удивительными болельщиками "Челси", которые навсегда останутся в моем сердце".



"Надеюсь, "Челси" продолжит добиваться успеха, и я желаю каждому удачи в следующем сезоне. Благодаря "Челси" я сохранил много воспоминаний, которые возьму с собой на свое следующее испытание", — гласит заявление Конте.