"Сити" посчитал Ковачича слишком дорогим

Матео Ковачич "Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, но не готов заплатить установленную за игрока цену.

На прошлой неделе "горожане" упустили свою приоритетную целью по укреплению центра поля, позволив "Челси" перехватить Жоржиньо.

Теперь чемпионы Премьер-Лиги вынуждены обратиться к списку альтернатив, куда входит Ковачич, который едва помог сборной Хорватии добраться до финала Чемпионата Мира в России.

Как стало известно Sky Sports, "Реал" установил за свою звезду цену в 80 миллионов фунтов, и это слишком много для "Сити".

Еще одной альтернативой Жоржиньо является Марио Лемина из "Саутгемптона", однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вполне доволен имеющимися игроками и вообще может обойтись без приобретений в остатке трансферного окна.



Метки Ковачич, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 16.07.2018 16:47 # alexomck
    синие мешки и за 100ку готовы, только не пойдет к ним

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  2. monsieurgood 16.07.2018 16:26 # monsieurgood
    Если объективно, то такое говно за 80 млн. может только "Челси" купить

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  3. vals1702 16.07.2018 16:26 # vals1702
    Пересу респект !

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  4. electric 16.07.2018 16:12 # electric
    Ахаха

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  5. ma1efikus 16.07.2018 16:12 # ma1efikus
    За звезду? Это когда он успел стать звездой на скамейке?

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