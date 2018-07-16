"Сити" посчитал Ковачича слишком дорогим

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, но не готов заплатить установленную за игрока цену.

На прошлой неделе "горожане" упустили свою приоритетную целью по укреплению центра поля, позволив "Челси" перехватить Жоржиньо.



Теперь чемпионы Премьер-Лиги вынуждены обратиться к списку альтернатив, куда входит Ковачич, который едва помог сборной Хорватии добраться до финала Чемпионата Мира в России.



Как стало известно Sky Sports, "Реал" установил за свою звезду цену в 80 миллионов фунтов, и это слишком много для "Сити".



Еще одной альтернативой Жоржиньо является Марио Лемина из "Саутгемптона", однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вполне доволен имеющимися игроками и вообще может обойтись без приобретений в остатке трансферного окна.