Бэйл передумал насчет перехода в МЮ

Вингер "Реала" Гарет Бэйл был открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" в начале лета, но после отъезда Криштиану Роналду в Италию решил остаться в Мадриде.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хотел заполучить Бэйла еще прошлым летом. Тогда Гарет предпочел остаться в Мадриде, но после финала Лиги Чемпионов намекнул, что его дни в "Реале" сочтены.



Однако внезапный отъезд из клуба Криштиану Роналду в "Ювентус" поменял планы валлийца. Издание The Guardian утверждает, что Бэйл более не помышляет о переходе в "Юнайтед".



По информации источника, новый рулевой "сливочных" Хулен Лопетеги вскоре встретится с Гаретом и расскажет ему о своих планах на сезон. 28-летний игрок надеется, что испанец сделает его лидером "Реала", коим последние несколько сезонов был Роналду.