Бэйл передумал насчет перехода в МЮ
Вингер "Реала" Гарет Бэйл был открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" в начале лета, но после отъезда Криштиану Роналду в Италию решил остаться в Мадриде.
Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хотел заполучить Бэйла еще прошлым летом. Тогда Гарет предпочел остаться в Мадриде, но после финала Лиги Чемпионов намекнул, что его дни в "Реале" сочтены.
Однако внезапный отъезд из клуба Криштиану Роналду в "Ювентус" поменял планы валлийца. Издание The Guardian утверждает, что Бэйл более не помышляет о переходе в "Юнайтед".
По информации источника, новый рулевой "сливочных" Хулен Лопетеги вскоре встретится с Гаретом и расскажет ему о своих планах на сезон. 28-летний игрок надеется, что испанец сделает его лидером "Реала", коим последние несколько сезонов был Роналду.
16.07.2018 15:00
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не нужен был -.-
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в мю на лавку бы сел
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зачем Пересу эта стекляшка - продать срочно
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кем был в Реале, тем и будет, Реал будет покупать Неймара,
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Этого следовало ожидать.
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не нужен был
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