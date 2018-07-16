Бэйл передумал насчет перехода в МЮ

Гарет Бэйл Вингер "Реала" Гарет Бэйл был открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" в начале лета, но после отъезда Криштиану Роналду в Италию решил остаться в Мадриде.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо хотел заполучить Бэйла еще прошлым летом. Тогда Гарет предпочел остаться в Мадриде, но после финала Лиги Чемпионов намекнул, что его дни в "Реале" сочтены.

Однако внезапный отъезд из клуба Криштиану Роналду в "Ювентус" поменял планы валлийца. Издание The Guardian утверждает, что Бэйл более не помышляет о переходе в "Юнайтед".

По информации источника, новый рулевой "сливочных" Хулен Лопетеги вскоре встретится с Гаретом и расскажет ему о своих планах на сезон. 28-летний игрок надеется, что испанец сделает его лидером "Реала", коим последние несколько сезонов был Роналду.




Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 16.07.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1391

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  1. miracle 16.07.2018 16:58 # miracle
    не нужен был -.-

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  2. alexomck 16.07.2018 16:43 # alexomck
    в мю на лавку бы сел

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  3. vals1702 16.07.2018 16:27 # vals1702
    зачем Пересу эта стекляшка - продать срочно

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  4. kojan 16.07.2018 15:51 # kojan
    кем был в Реале, тем и будет, Реал будет покупать Неймара,

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  5. udaff 16.07.2018 15:10 # udaff
    Этого следовало ожидать.

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  6. narcot 16.07.2018 15:02 # narcot
    не нужен был

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