Матюили пригласил Погба обратно в "Ювентус"

После победы на Чемпионате Мира полузащитник сборной Франции Блез Матюиди предложил Полю Погба вернуться из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус".

Именно Погба сыграл решающую роль в драматичном матче с Хорватией накануне в Москве. Поль забил с дальней дистанции гол, который в итоге оказался для французов победным.



Во время празднований в раздевалке к Погба подбежал его партнер по сборной Блез Матюиди и пригласил земляка обратно в "Ювентус". Из туринского клуба Поль ушел, напомним, два года назад.



"Только не забудь теперь перейти в "Ювентус", - посоветовал Матюиди своему земляку, после чего Погба лишь рассмеялся, передает Goal.