Матюили пригласил Погба обратно в "Ювентус"

Матюиди и Погба После победы на Чемпионате Мира полузащитник сборной Франции Блез Матюиди предложил Полю Погба вернуться из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус".

Именно Погба сыграл решающую роль в драматичном матче с Хорватией накануне в Москве. Поль забил с дальней дистанции гол, который в итоге оказался для французов победным.

Во время празднований в раздевалке к Погба подбежал его партнер по сборной Блез Матюиди и пригласил земляка обратно в "Ювентус". Из туринского клуба Поль ушел, напомним, два года назад.

"Только не забудь теперь перейти в "Ювентус", - посоветовал Матюиди своему земляку, после чего Погба лишь рассмеялся, передает Goal.




Метки Манчестер Юнайтед, Матюиди, Погба, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 16.07.2018 14:00

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