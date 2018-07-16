Матюили пригласил Погба обратно в "Ювентус"
После победы на Чемпионате Мира полузащитник сборной Франции Блез Матюиди предложил Полю Погба вернуться из "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус".
Именно Погба сыграл решающую роль в драматичном матче с Хорватией накануне в Москве. Поль забил с дальней дистанции гол, который в итоге оказался для французов победным.
Во время празднований в раздевалке к Погба подбежал его партнер по сборной Блез Матюиди и пригласил земляка обратно в "Ювентус". Из туринского клуба Поль ушел, напомним, два года назад.
"Только не забудь теперь перейти в "Ювентус", - посоветовал Матюиди своему земляку, после чего Погба лишь рассмеялся, передает Goal.
16.07.2018 14:00
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