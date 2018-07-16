"Арсенал" возьмет Озила с собой в Сингапур

Месут Озил Плеймейкер сборной Германии Месут Озил полетит вместе с "Арсеналом" в предсезонное турне в Сингапур.

Чемпионат Мира для Озила и его партнеров по сборной Германии завершился еще на групповой стадии. Одновременно Россию покинул египтянин Мохамед Эльнени и нигериец Алекс Ивоби.

Несмотря на то, что на отдых у парней было всего две с половиной недели, все трое отправятся в эти выходные в Сингапур, где "Арсенал" проведет товарищеские матчи с "Атлетико" и ПСЖ.

У всех наших игроков была пауза, поэтому Ивоби, Эльнени и Озил поедут с нами. Месут отправится вместе со всеми в Сингапур и будет заниматься с первого дня нашего пребывания там", - доложил главный тренер "канониров" Унаи Эмери официальному сайту клуба.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 16.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 934

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 16.07.2018 14:36 # manutd-20champ
    Плеймейкер сборной Германии Месут Озил пролетит вместе с "Арсеналом" в предсезонном турне в Сингапуре.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: