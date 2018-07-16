"Арсенал" возьмет Озила с собой в Сингапур

Плеймейкер сборной Германии Месут Озил полетит вместе с "Арсеналом" в предсезонное турне в Сингапур.

Чемпионат Мира для Озила и его партнеров по сборной Германии завершился еще на групповой стадии. Одновременно Россию покинул египтянин Мохамед Эльнени и нигериец Алекс Ивоби.



Несмотря на то, что на отдых у парней было всего две с половиной недели, все трое отправятся в эти выходные в Сингапур, где "Арсенал" проведет товарищеские матчи с "Атлетико" и ПСЖ.



У всех наших игроков была пауза, поэтому Ивоби, Эльнени и Озил поедут с нами. Месут отправится вместе со всеми в Сингапур и будет заниматься с первого дня нашего пребывания там", - доложил главный тренер "канониров" Унаи Эмери официальному сайту клуба.