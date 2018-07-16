Фердинанд надеется, что Моуриньо раскроет потенциал Погба в МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд надеется, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо раскроет потенциал полузащитника Поля Погба, выигравшего Чемпионат Мира со сборной Франции.

Накануне Погба стал помог французам обыграть Хорватию в финале ЧМ-2018, сгладив впечатление от недудачного сезон за МЮ. Фердинанд надеется, что теперь Поль покажет все свои сильные качества в клубе – не без помощи тренера.



"Он показал на этом турнире все, на что способен. Он был дисциплинирован в защите и великолепен в атаке. Всего этого он не показывает в "Манчестер Юнайтед". Жозе должен решить этот вопрос".



"Причина, по которой "Юнайтед" заплатил за него столько денег, очень проста: в "Ювентусе" Погба действительно влиял на ход матча. Но здесь у него нет рядом игрока, который бы доставлял ему мяч. Вроде Пирло или ему подобного", - сообщил Фердинанд в студии BBC.