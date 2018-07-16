Фердинанд надеется, что Моуриньо раскроет потенциал Погба в МЮ

Поль Погба Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд надеется, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо раскроет потенциал полузащитника Поля Погба, выигравшего Чемпионат Мира со сборной Франции.

Накануне Погба стал помог французам обыграть Хорватию в финале ЧМ-2018, сгладив впечатление от недудачного сезон за МЮ. Фердинанд надеется, что теперь Поль покажет все свои сильные качества в клубе – не без помощи тренера.

"Он показал на этом турнире все, на что способен. Он был дисциплинирован в защите и великолепен в атаке. Всего этого он не показывает в "Манчестер Юнайтед". Жозе должен решить этот вопрос".

"Причина, по которой "Юнайтед" заплатил за него столько денег, очень проста: в "Ювентусе" Погба действительно влиял на ход матча. Но здесь у него нет рядом игрока, который бы доставлял ему мяч. Вроде Пирло или ему подобного", - сообщил Фердинанд в студии BBC.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба, Фердинанд

Автор foxmcfc   

Дата 16.07.2018 12:00

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  1. alexomck 16.07.2018 12:05 # alexomck
    Канте обделался в финале, Льорис человек-фэйл, Жиру даж в створ не разу не пробил, Мбаппе тупой бегунок. Погба тащил на себе эту мертвую сборную, лучший игрок на турнире, после Лукаки канеш.

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  2. suddenly 16.07.2018 12:01 # suddenly
    Накануне Погба стал помог французам обыграть Хорватию в финале ЧМ-2018

    Источник: http://fapl.ru/posts/63853/

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  3. mancunia-planet 16.07.2018 12:01 # mancunia-planet
    Чмыур, аут!

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