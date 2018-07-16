Килиана Мбаппе не будет в "Сити"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не перейдет в "Манчестер Сити" и останется в ПСЖ.

В воскресенье вечером Мбаппе выиграл Чемпионат Мира в составе сборной Франции. После победы в финале над Хорватией (4:2) Килиан получил приз лучшему молодому игроку турнира.



Ранее ходили слухи, что в борьбу за тинейджера может вступить "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеялись, что УЕФА накажет ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, и в таком случае парижанам придется продать Мбаппе этим летом.



Однако после завершения мундиаля Килиан ясно дал понять, что свое будущее связывает с командой Томаса Тухеля.



"Я остаюсь в ПСЖ и продолжу свой путь вместе с ними. Моя карьера только начинается", - приводит слова Мбаппе Goal.