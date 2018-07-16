Килиана Мбаппе не будет в "Сити"

Килиан Мбаппе Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не перейдет в "Манчестер Сити" и останется в ПСЖ.

В воскресенье вечером Мбаппе выиграл Чемпионат Мира в составе сборной Франции. После победы в финале над Хорватией (4:2) Килиан получил приз лучшему молодому игроку турнира.

Ранее ходили слухи, что в борьбу за тинейджера может вступить "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеялись, что УЕФА накажет ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, и в таком случае парижанам придется продать Мбаппе этим летом.

Однако после завершения мундиаля Килиан ясно дал понять, что свое будущее связывает с командой Томаса Тухеля.

"Я остаюсь в ПСЖ и продолжу свой путь вместе с ними. Моя карьера только начинается", - приводит слова Мбаппе Goal.



Метки Манчестер Сити, Мбаппе, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 16.07.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. tevez-mc 16.07.2018 12:05 # tevez-mc
    Про Сити вообще в статье ничего не написано, его скорее спрашивали о Реале в полном вью

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  2. alexomck 16.07.2018 11:53 # alexomck
    такой же тупой бегунок, как и Стерлинг, ему мяч кидают и бежит куда глаза глядят. бьёт точнее разве что.

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  3. vals1702 16.07.2018 11:39 # vals1702
    только дурак сменит Париж на Манчестер )

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  4. largo-winch 16.07.2018 11:02 # largo-winch
    пацану 19 лет, а какой умный...

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