Килиана Мбаппе не будет в "Сити"
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что не перейдет в "Манчестер Сити" и останется в ПСЖ.
В воскресенье вечером Мбаппе выиграл Чемпионат Мира в составе сборной Франции. После победы в финале над Хорватией (4:2) Килиан получил приз лучшему молодому игроку турнира.
Ранее ходили слухи, что в борьбу за тинейджера может вступить "Сити". Чемпионы Премьер-Лиги надеялись, что УЕФА накажет ПСЖ за нарушение правил финансового фейр-плей, и в таком случае парижанам придется продать Мбаппе этим летом.
Однако после завершения мундиаля Килиан ясно дал понять, что свое будущее связывает с командой Томаса Тухеля.
"Я остаюсь в ПСЖ и продолжу свой путь вместе с ними. Моя карьера только начинается", - приводит слова Мбаппе Goal.
16.07.2018 11:00
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Последние комментарии:
Про Сити вообще в статье ничего не написано, его скорее спрашивали о Реале в полном вью
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такой же тупой бегунок, как и Стерлинг, ему мяч кидают и бежит куда глаза глядят. бьёт точнее разве что.
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только дурак сменит Париж на Манчестер )
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пацану 19 лет, а какой умный...
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