Марку Силва уверен в приобретениях

Марку Силва Наставник "Эвертона" Марку Силва уверен, что руководство клуба сможет купить ему игроков, о которых он попросил.

Этим летом "ириски" сменили не только главного тренера, но и спортивного директора, пригласив Марселя Брандса на место Стива Уолша, чьи многочисленные трансферы были признаны провальными.

"Эвертон" был чрезвычайно активен на трансферном рынке прошлым летом, но в это окно пока не совершил ни одного приобретения, что, правда, не тревожит Силву.

"Мы должны покупать. У нас есть свои цели, и мы уже определились с позициями, которые хотим укрепить в своем составе".

"Мы верим во всех наших игроков, но нам определенно требуется усиление, и мы уже определились со своими целями".

"Наше руководство, наш президент, наш спортивный директор делают все возможное, чтобы обеспечить мне игроков, о которых я их попросил", — цитирует Силву Liverpool Echo.

Добавим, среди трансферных целей "Эвертона" пресса называет защитника "Барселоны" Йерри Мину и вингеров Малкома из "Бордо" с Уилфридом Захой из "Кристал Пэлас".



Метки Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 16.07.2018 11:06 # gringo1990
    Только Эвертон может купить Заху у Эвертона

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  2. raka-eve 16.07.2018 10:16 # raka-eve
    надо сначала от мусора избавиться. игроков 5-6 то точно продавать придется.

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