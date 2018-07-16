Марку Силва уверен в приобретениях
Наставник "Эвертона" Марку Силва уверен, что руководство клуба сможет купить ему игроков, о которых он попросил.
Этим летом "ириски" сменили не только главного тренера, но и спортивного директора, пригласив Марселя Брандса на место Стива Уолша, чьи многочисленные трансферы были признаны провальными.
"Эвертон" был чрезвычайно активен на трансферном рынке прошлым летом, но в это окно пока не совершил ни одного приобретения, что, правда, не тревожит Силву.
"Мы должны покупать. У нас есть свои цели, и мы уже определились с позициями, которые хотим укрепить в своем составе".
"Мы верим во всех наших игроков, но нам определенно требуется усиление, и мы уже определились со своими целями".
"Наше руководство, наш президент, наш спортивный директор делают все возможное, чтобы обеспечить мне игроков, о которых я их попросил", — цитирует Силву Liverpool Echo.
Добавим, среди трансферных целей "Эвертона" пресса называет защитника "Барселоны" Йерри Мину и вингеров Малкома из "Бордо" с Уилфридом Захой из "Кристал Пэлас".
16.07.2018 10:00
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Только Эвертон может купить Заху у Эвертона
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надо сначала от мусора избавиться. игроков 5-6 то точно продавать придется.
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