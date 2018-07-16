Куртуа рассчитывает на улучшенное предложение о новом контракте
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассчитывает, что "синие" значительно улучшат свое предложение о новом контракте после его выступления за сборную Бельгии на Чемпионате Мира.
На протяжении всего минувшего сезона "синие" пытались склонить своего первого номера к новому контракту, но безуспешно, и на ЧМ-2018 Куртуа отправился со всего одним оставшимся годом по действующему соглашению.
За время мундиаля Тибо сделал несколько намеков на то, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" — если не этим летом, то следующим, в статусе свободного агента.
Как утверждает Daily Mail, 26-летний голкипер открыт ко всем вариантам и все еще может остаться в "Челси", но для этого лондонскому клубу необходимо значительно улучшить свое предложение.
Действующее предложение "синих" предусматривает повышение зарплаты Тибо до 200 тысяч фунтов в неделю, однако после бронзовых медалей на ЧМ-2018 со своей сборной и "Золотой перчатки" как награды лучшему голкиперу турнира Куртуа рассчитывает на более заманчивые условия.
"Я собираюсь вернуться, а там посмотрим, чего они хотят и как они это скажут. Конечно, после такого Чемпионата Мира, думаю, я заслуживаю другого предложения, нежели то, что лежит передо мной".
"На протяжении Чемпионата Мира я игнорировал все спекуляции, все слухи. В ближайшие несколько дней я поговорю со своим агентом, и мы посмотрим, что "Челси" сказал ему. Но я счастлив в "Челси" и не чувствую необходимости уходить", — сообщил Куртуа.
16.07.2018 09:00
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Единственное на что ты можешь расчитывать - это на дилдо в твоей попе,носатый членосос
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Ясно. Просто бабки выбивает носач.
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Как же он за*бал... Слейте, продайте, целиком или по частям его, неважно пожалуйста. Лишь бы глаза мои его не видели
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нахуя платить дыркачу, который затащил клуб в Лигу Европы, такие сумасшедшие деньги? Ладно, если бы он был лучшим вратарём АПЛ, но он даже не лучший вратарь в Лондоне.
Клуб наёмников и крыс, жаль фанатов.
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в Реал не берут?
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