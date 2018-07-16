Куртуа рассчитывает на улучшенное предложение о новом контракте

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассчитывает, что "синие" значительно улучшат свое предложение о новом контракте после его выступления за сборную Бельгии на Чемпионате Мира.

На протяжении всего минувшего сезона "синие" пытались склонить своего первого номера к новому контракту, но безуспешно, и на ЧМ-2018 Куртуа отправился со всего одним оставшимся годом по действующему соглашению.

За время мундиаля Тибо сделал несколько намеков на то, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" — если не этим летом, то следующим, в статусе свободного агента.

Как утверждает Daily Mail, 26-летний голкипер открыт ко всем вариантам и все еще может остаться в "Челси", но для этого лондонскому клубу необходимо значительно улучшить свое предложение.

Действующее предложение "синих" предусматривает повышение зарплаты Тибо до 200 тысяч фунтов в неделю, однако после бронзовых медалей на ЧМ-2018 со своей сборной и "Золотой перчатки" как награды лучшему голкиперу турнира Куртуа рассчитывает на более заманчивые условия.

"Я собираюсь вернуться, а там посмотрим, чего они хотят и как они это скажут. Конечно, после такого Чемпионата Мира, думаю, я заслуживаю другого предложения, нежели то, что лежит передо мной".

"На протяжении Чемпионата Мира я игнорировал все спекуляции, все слухи. В ближайшие несколько дней я поговорю со своим агентом, и мы посмотрим, что "Челси" сказал ему. Но я счастлив в "Челси" и не чувствую необходимости уходить", — сообщил Куртуа.



Метки контракты, Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 09:00

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  1. klementino 16.07.2018 09:51 # klementino
    Единственное на что ты можешь расчитывать - это на дилдо в твоей попе,носатый членосос

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  2. ccchelsea 16.07.2018 09:42 # ccchelsea
    Ясно. Просто бабки выбивает носач.

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  3. gringo1990 16.07.2018 09:27 # gringo1990
    Как же он за*бал... Слейте, продайте, целиком или по частям его, неважно пожалуйста. Лишь бы глаза мои его не видели

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  4. largo-winch 16.07.2018 09:05 # largo-winch
    нахуя платить дыркачу, который затащил клуб в Лигу Европы, такие сумасшедшие деньги? Ладно, если бы он был лучшим вратарём АПЛ, но он даже не лучший вратарь в Лондоне.
    Клуб наёмников и крыс, жаль фанатов.

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  5. alexomck 16.07.2018 09:02 # alexomck
    в Реал не берут?

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