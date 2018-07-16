Кейн не собирается пропускать старт сезона за "Тоттенхэм"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не планирует пропускать старт нового сезона из-за сдвинутого отпуска.

Накануне сборная Англии прилетела в Бирмингем после выступления на Чемпионате Мира в России. Кейн и его партнеры отправляются отдыхать в то время, как команды Премьер-Лиги уже вышли из отпуска и начали подготовку к стартующему 10 августа сезону.

В своем первом матче сезона "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюкаслу", и 24-летний Кейн, обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-2018, твердо настроен сыграть.

"Я надеюсь вернуться к первому матчу и постараюсь, наконец, забить в августе! Я хочу вернуться к игре в футбол через четыре недели. Мы должны будем поговорить об этом с боссом. Ближайшие же пару недель я отдохну".

"Чемпионат Мира стал нашим предсезонным периодом в плане физической подготовки. Но гораздо важнее психологическая сторона. Если мы хотим быть готовы к первому матчу, то необходимо как следует очистить свою голову".

"Нужно просто отвлечься от футбола. Этим мы и собираем заняться. Это будет сложно сделать, ведь старт сезона так близко, но мы должны справиться", — цитирует Кейна Daily Mirror.



Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 784

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danny949494 16.07.2018 08:50 # danny949494
    По-любому первый матч пропустит.

    (ответить)

  2. zzspurs 16.07.2018 08:38 # zzspurs
    Как же грустно читать комменты от людей (или скорее нелюдей, ведь болелы лузерки в основном не люди) с полным отсутствием фантазии. Мне жаль вас уроды жизни!
    Кейну удачи!

    (ответить)

  3. papka-legend 16.07.2018 08:12 # papka-legend
    Если не будет в заявке, будет трудно переписать галы

    (ответить)

  4. alexomck 16.07.2018 08:03 # alexomck
    конечно собирается, ещё голы не на тех перепишут чего доброго.

    (ответить)

  5. ben-arfa 16.07.2018 08:02 # ben-arfa
    Все понятно, играли на ЧМ как на предсезонных товорняках, поэтому и дошли только до полуфинала. Ну что сказать, типичная четырехсезонка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: