Кейн не собирается пропускать старт сезона за "Тоттенхэм"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не планирует пропускать старт нового сезона из-за сдвинутого отпуска.
Накануне сборная Англии прилетела в Бирмингем после выступления на Чемпионате Мира в России. Кейн и его партнеры отправляются отдыхать в то время, как команды Премьер-Лиги уже вышли из отпуска и начали подготовку к стартующему 10 августа сезону.
В своем первом матче сезона "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюкаслу", и 24-летний Кейн, обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-2018, твердо настроен сыграть.
"Я надеюсь вернуться к первому матчу и постараюсь, наконец, забить в августе! Я хочу вернуться к игре в футбол через четыре недели. Мы должны будем поговорить об этом с боссом. Ближайшие же пару недель я отдохну".
"Чемпионат Мира стал нашим предсезонным периодом в плане физической подготовки. Но гораздо важнее психологическая сторона. Если мы хотим быть готовы к первому матчу, то необходимо как следует очистить свою голову".
"Нужно просто отвлечься от футбола. Этим мы и собираем заняться. Это будет сложно сделать, ведь старт сезона так близко, но мы должны справиться", — цитирует Кейна Daily Mirror.
16.07.2018 08:00
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Последние комментарии:
По-любому первый матч пропустит.
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Как же грустно читать комменты от людей (или скорее нелюдей, ведь болелы лузерки в основном не люди) с полным отсутствием фантазии. Мне жаль вас уроды жизни!
Кейну удачи!
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Если не будет в заявке, будет трудно переписать галы
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конечно собирается, ещё голы не на тех перепишут чего доброго.
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Все понятно, играли на ЧМ как на предсезонных товорняках, поэтому и дошли только до полуфинала. Ну что сказать, типичная четырехсезонка.
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