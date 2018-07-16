Кейн не собирается пропускать старт сезона за "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что не планирует пропускать старт нового сезона из-за сдвинутого отпуска.

Накануне сборная Англии прилетела в Бирмингем после выступления на Чемпионате Мира в России. Кейн и его партнеры отправляются отдыхать в то время, как команды Премьер-Лиги уже вышли из отпуска и начали подготовку к стартующему 10 августа сезону.



В своем первом матче сезона "шпорам" предстоит совершить выезд к "Ньюкаслу", и 24-летний Кейн, обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-2018, твердо настроен сыграть.



"Я надеюсь вернуться к первому матчу и постараюсь, наконец, забить в августе! Я хочу вернуться к игре в футбол через четыре недели. Мы должны будем поговорить об этом с боссом. Ближайшие же пару недель я отдохну".



"Чемпионат Мира стал нашим предсезонным периодом в плане физической подготовки. Но гораздо важнее психологическая сторона. Если мы хотим быть готовы к первому матчу, то необходимо как следует очистить свою голову".



"Нужно просто отвлечься от футбола. Этим мы и собираем заняться. Это будет сложно сделать, ведь старт сезона так близко, но мы должны справиться", — цитирует Кейна Daily Mirror.