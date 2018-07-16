Гари Кэхилл не уйдет из сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заверил, что защитник "Челси" Гари Кэхилл входит в его планы на будущее и не собирается завершать международную карьеру.

В свои 32 года Кэхилл стал самым возрастным игроком в заявке англичан на Чемпионат Мира в России. Однако Гари сыграл лишь один матч из семи — против Бельгии в заключительном туре группового этапа.



По ходу мундиаля Кэхилл рассказал, что подумывает о завершении карьеры в сборной, однако Саутгейт поговорил со своим подопечным и убедился, что тот по-прежнему хочет выступать за Англию.



"Гари обладает желанием, чтобы продолжать вызываться в сборную. Мы очень уважаем его как игрока. Он был великолепен в том плане, как он ведет себя в коллективе, как тренируется и все такое".



"Мы просто должны посмотреть, как он начнет новый сезон. Но он полностью осознает, что мы будем наблюдать и за некоторыми другими игроками. Он не хочет уходить из сборной, и я не хочу этого тоже".



"У нас состоялся весьма продуктивный и зрелый разговор по поводу того, что будет дальше. Надеюсь, он проведет очередной блестящий сезон со своим клубом", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.