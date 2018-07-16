"Челси" не продаст Азара этим летом

"Челси" уверен, что сможет сохранить Эдена Азара еще минимум на один сезон и собирается блокировать предложения "Реала" и "Барселоны" по своему плеймейкеру.

По ходу Чемпионата Мира в России, где сборная Бельгии заняла третье место, а сам Азар проявил себя с лучшей стороны, Эден сделал несколько намеков на то, что допускает свой уход из "Челси" этим летом.



"Вы знаете мои предпочтения", — говорил Азар, явно намекая на готовность отправиться в Мадрид.



Однако издание The Telegraph сильно сомневается, что "Реал" или "Барселона" будут готов предложить те 200 миллионов фунтов, в которые "синие" оценивают свою звезду.



Для "Челси" трансферное окно закрывается уже через три недели, и лондонский клуб совершенно не желает лишаться своего ключевого игрока, не имея достаточного времени, чтобы подыскать адекватную замену.



Более того, уже на следующей неделе "синие" планируют возобновить переговоры с представителями 27-летнего бельгийца о новом контракте. "Челси" готов увеличить зарплату Азара за пределы 300 тыс. фунтов в неделю.



Но даже если Эден не подпишет новый контракт или переговоры затянутся, "Челси" готов отложить решение вопроса с будущим игрока до следующего лета, ведь действующее соглашение Азара истекает только через два года.