"Челси" не продаст Азара этим летом
"Челси" уверен, что сможет сохранить Эдена Азара еще минимум на один сезон и собирается блокировать предложения "Реала" и "Барселоны" по своему плеймейкеру.
По ходу Чемпионата Мира в России, где сборная Бельгии заняла третье место, а сам Азар проявил себя с лучшей стороны, Эден сделал несколько намеков на то, что допускает свой уход из "Челси" этим летом.
"Вы знаете мои предпочтения", — говорил Азар, явно намекая на готовность отправиться в Мадрид.
Однако издание The Telegraph сильно сомневается, что "Реал" или "Барселона" будут готов предложить те 200 миллионов фунтов, в которые "синие" оценивают свою звезду.
Для "Челси" трансферное окно закрывается уже через три недели, и лондонский клуб совершенно не желает лишаться своего ключевого игрока, не имея достаточного времени, чтобы подыскать адекватную замену.
Более того, уже на следующей неделе "синие" планируют возобновить переговоры с представителями 27-летнего бельгийца о новом контракте. "Челси" готов увеличить зарплату Азара за пределы 300 тыс. фунтов в неделю.
Но даже если Эден не подпишет новый контракт или переговоры затянутся, "Челси" готов отложить решение вопроса с будущим игрока до следующего лета, ведь действующее соглашение Азара истекает только через два года.
16.07.2018 06:00
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кому этот обводчик толстожопый нужен!!11!
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