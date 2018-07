Светская хроника за понедельник

"Челси" поспорит за Сергея Милинкович-Савича. Жозе Моуриньо зарезервировал 10-й номер для Неймара. "Эвертон" одержал победу со счетом 22:0. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" поспорит с "Реалом" за плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Daily Mirror)



"Наполи" установил цену в 80 миллионов фунтов за защитника Калиду Кулибали, который интересен "Челси". (Daily Mirror)



"Челси" вступил в борьбу с "Манчестер Юнайтед" за полузащитника Сергея Милинкович-Савича. (Corriere dello Sport)



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо зарезервировал 10-й номер для нападающего ПСЖ Неймара. (Diario Gol)



"Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении хорватского вингера "Интера" Ивана Перишича, чьи представители уже направляются в Англию. (Paris United)



"Юнайтед" надеется воспользоваться финансовыми проблемами "Милана" и приобрести защитника "россонери" Леонардо Бонуччи за 30 млн. фунтов. (Daily Express)



Агент Мино Райола предложил "Барселоне" выкупить полузащитника Поля Погба у "Юнайтед". (Mundo Deportivo)



О возвращении Погба задумывается "Ювентус". (Tuttosport)



"Интер" хочет арендовать защитника "Юнайтед" Маттео Дармиана. (Daily Mirror)



Защитник Люк Шоу готов покинуть "Юнайтед" следующим летом. (ESPN)



"Реал" потребует более 80 млн. фунтов за полузащитника Матео Ковачича, на которого обратил внимание "Манчестер Сити" после сорвавшегося приобретения Жоржиньо. (Daily Star)



"Ливерпуль" сделал предложение по голкиперу "Барселоны" Ясперу Силлессену. (Mundo Deportivo)



"Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону, однако римляне готовы отпустить бразильца только за 66 млн. фунтов. (Leggo)



Вингер "Ливерпуля" Харри Уилсон близок к переходу в "Дерби" на правах аренды. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" и "Атлетико" охотятся за защитником "Бешикташа" Домагоем Видой. (Fanatik)



"Ливерпуль" может поспорить с соседями из "Эвертона" за вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (Goal)



"Эвертон" заинтересован в защитнике "Эспаньола" Давиде Лопесе, чей контракт предусматривает отступные в 35 млн. фунтов. (Mundo Deportivo)



"Эвертон", "Тоттенхэм" и "Челси" хотят опорного полузащитника "Боки Хуниорс" и сборной Колумбии Вилмара Барриоса. (TyC Sports)



"Эвертон" и "Борнмут" обдумывают приобретение уругвайского полузащитника "Дженоа" Диего Лаксальта. (The Sun)



"Арсенал" заинтересован в 21-летнем полузащитнике "Ювентуса" Родриго Бентакуре. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле отказал "Интеру", но все еще может покинуть "шпор" этим летом. (The Sun)



"Уотфорд" отклонил предложение "Эвертона" в 30 млн. фунтов о покупке полузащитника Абдулая Дукуре. (RMC Sport)



Экс-полузащитник "Сандерленда" Джек Родуэлл может найти пристанище в "Уотфорде". (Daily Mail)



"Лион" отклонил предложение "Вест Хэма" в 18 млн. фунтов о покупке 31-летнего защитника Марсело. (Daily Mail)



Своим очередным приобретением "Вест Хэм" готов сделать полузащитника "Шахтера" Бернарда. (Ojoco)



Нападающий "Вест Хэма" Энди Кэрролл был предложен "Бешикташу". (Fanatik)



"Фулхэм" вступил в борьбу за вингера "Бордо" Малкома. (The Sun)



Экс-капитан "Челси" Джон Терри может продолжить карьеру в МЛС. (NBC Sports)



Другое



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит новый контракт с зарплатой в 5 млн. фунтов в год. (Daily Mail)



Клубы Премьер-Лиги получат около 31 млн. фунтов компенсации от ФИФА за участие своих игроков на Чемпионате Мира. (Daily Mirror)



400 болельщиков встречали самолет сборной Англии из России в Бирмингеме. (The Guardian)



В своем первом предсезонном матче "Эвертон" одержал победу со счетом 22:0. (Sky Sports)



Спустя три месяца после ранения, полученного перед матчем Лиги Чемпионов против "Ромы", болельщик "Ливерпуля" Шон Кокс, наконец, пришел в сознание. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" начал расследование после того, как парашютист проник на строящийся стадион клуба и совершил прыжок с крыши. (Football.London)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола открыл свой ресторан каталонской кухни в Манчестере. (The Sun)