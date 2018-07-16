Ходжсон исключает продажу Захи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заверил, что его клуб не помышляет о продаже вингера Уилфрида Захи.

Ранее в этом месяце пресса сообщила, что Заха отклонил предложение "орлов" о новом контракте. Вслед за этим 25-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара принялись отчаянно сватать в "Ливерпуль", "Эвертон", "Челси" и дортмундскую "Боруссию".



Ходжсон спокойно воспринимает подобного рода спекуляции, но уверяет, что продажа Уилфрида не входит в планы "Пэлас". То же самое касается вингера Андроса Таунсенда, которого отправляют назад в "Ньюкасл".



"Люди забывают, что у Уилфа остается четыре года по контракту. Спекуляции насчет Месси и Роналду тоже ходят круглый год. Он наш игрок на следующие четыре года, и клуб не заинтересован и не имеет желания его продавать".



"Вы можете спекулировать, сколько угодно. То же самое касается Таунсенда — у него остается три года по контракту, и мы не заинтересованы в его продаже".



"Я не удивлен, что другие клубы заинтересованы в них. В других клубах тоже есть игроки, которые не продаются, но от которых я бы не отказался. Однако мы не продаем их".



"В данный момент мы не тот клуб, который распродает своих игроков, мы далеки от этого. Мы очень упорно трудимся, чтобы сохранить имеющихся здесь игроков, сохранить важных для нас игроков, и Заха с Таунсендом к таковым определенно относятся".



"Можете продолжать спекулировать — веселье может продолжаться, если людям нравится такое читать, но мне это не интересно", — цитирует Ходжсона Daily Star.