Эмери переведет Чемберса в полузащиту

Защитник "Арсенала" Калум Чемберс рассказал, что главный тренер Унаи Эмери собирается сделать из него центрального полузащитника.

За те четыре года, что Чемберс принадлежит "канонирам", он преимущественно играл правого защитника или центрального защитника, однако еще в 2015 Арсен Венгер, предшественник Эмери, говорил, что будущее Калума может быть связано с центром поля.



"Убежден, Калум будет больше центральным защитником, чем правым защитником. Я хочу развивать его как центрального защитника, даже как центрального полузащитника", — говорил Венгер.



Заступив на тренерский мостик "Арсенала" этим летом, Эмери заключил с Чемберсом новый контракт, а теперь готов перейти к реализации плана Венгера в отношении 23-летнего англичанина.



"Тренер разговаривал со мной об этой позиции. Она новая для меня. Я играл там немного, когда рос. Я чувствую, что могу расти на этой позиции и получать удовольствие от игры на ней. Сегодня (против "Бери" в товарищеском матче) все получилось хорошо, и мне просто нужно больше тренироваться и практиковаться на этой позиции, чтобы чувствовать себя комфортно".



"Это важная позиция. Здесь ты можешь получать мяч, совершать движение и делать передачу через линии соперника, взламывая их прессинг. Думаю, это важная позиция, и чтобы играть здесь, нужно учиться этому", — сообщил Чемберс официальному веб-сайту "Арсенала".