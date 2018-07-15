Куртуа признан лучшим голкипером ЧМ-2018

Бельгийский страж ворот "Челси" Тибо Куртуа был назван лучшим голкипером Чемпионата Мира 2018 года в России.

На турнире в России Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали, попутно дважды обыграв сборную Англии, чей первый номер Джордан Пикфорд тоже считался одним из фаворитов в борьбе за "Золотую перчатку".



Однако ФИФА решила, что этой награды больше достоин именно Куртуа. Это вторая "Золотая перчатка", что достается бельгийцу, после Мишеля Прюдомма на ЧМ-1994.



Добавим, что 26-летний Куртуа сыграл все семь матчей бельгийцев на ЧМ-2018, пропустив шесть голов и сделав 27 сейвов.



