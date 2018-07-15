Куртуа признан лучшим голкипером ЧМ-2018

Тибо Куртуа Бельгийский страж ворот "Челси" Тибо Куртуа был назван лучшим голкипером Чемпионата Мира 2018 года в России.

На турнире в России Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали, попутно дважды обыграв сборную Англии, чей первый номер Джордан Пикфорд тоже считался одним из фаворитов в борьбе за "Золотую перчатку".

Однако ФИФА решила, что этой награды больше достоин именно Куртуа. Это вторая "Золотая перчатка", что достается бельгийцу, после Мишеля Прюдомма на ЧМ-1994.

Добавим, что 26-летний Куртуа сыграл все семь матчей бельгийцев на ЧМ-2018, пропустив шесть голов и сделав 27 сейвов.

Обладатели Золотой перчатки на Чемпионатах Мира



Метки Куртуа, награды, сборная Бельгии, Челси, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. chelsealondon 15.07.2018 21:53 # chelsealondon
    Топарь жуткий....

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  2. multazar 15.07.2018 21:24 # multazar
    молодец носач. теперь можно будет дороже спихнуть.
    зы. а где кстати лючший кипер мира по мнению глоров man ure де хея? ах да, он же тоже в списке. в списке худших по сейвам во всем турнире.

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  3. role-playin 15.07.2018 21:09 # role-playin
    Где тут лючий в мири дегея?

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  4. monsieurgood 15.07.2018 21:05 # monsieurgood
    теперь можно загнать за хорошие деньги эту днину

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  5. osivori 15.07.2018 21:05 # osivori
    мдааааа, шутиха знатная, дыркача лучшим

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  6. yamateh 15.07.2018 21:03 # yamateh
    В последний момент наверное поменяли решение, когда Льорис лажанул.

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