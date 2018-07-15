Куртуа признан лучшим голкипером ЧМ-2018
Бельгийский страж ворот "Челси" Тибо Куртуа был назван лучшим голкипером Чемпионата Мира 2018 года в России.
На турнире в России Куртуа помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали, попутно дважды обыграв сборную Англии, чей первый номер Джордан Пикфорд тоже считался одним из фаворитов в борьбе за "Золотую перчатку".
Однако ФИФА решила, что этой награды больше достоин именно Куртуа. Это вторая "Золотая перчатка", что достается бельгийцу, после Мишеля Прюдомма на ЧМ-1994.
Добавим, что 26-летний Куртуа сыграл все семь матчей бельгийцев на ЧМ-2018, пропустив шесть голов и сделав 27 сейвов.
15.07.2018 21:00
Просмотров: 879
Загрузка...
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топарь жуткий....
(ответить)
молодец носач. теперь можно будет дороже спихнуть.
зы. а где кстати лючший кипер мира по мнению глоров man ure де хея? ах да, он же тоже в списке. в списке худших по сейвам во всем турнире.
(ответить)
Где тут лючий в мири дегея?
(ответить)
теперь можно загнать за хорошие деньги эту днину
(ответить)
мдааааа, шутиха знатная, дыркача лучшим
(ответить)
В последний момент наверное поменяли решение, когда Льорис лажанул.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий