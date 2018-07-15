Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018

Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром завершившегося в России Чемпионата Мира 2018 года.

Отметившись дублем против Туниса и сделав хет-трик против Панамы, в четырех последующих матчах нападающий "Тоттенхэма" забил лишь один гол, да и тот случился с пенальти против Колумбии.



И хотя Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном оформил по голу в победном для сборной Франции финале против Хорватии, обойти Харри им не удалось, как не удалось и бельгийцу Ромелу Лукаку.



Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром ЧМ-2018 с шестью голами и теперь получит "Золотую бутсу". Эта награда скрасит впечатление от турнира, который Харри начал за здравие, но закончил за упокой.