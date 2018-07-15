Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018
Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром завершившегося в России Чемпионата Мира 2018 года.
Отметившись дублем против Туниса и сделав хет-трик против Панамы, в четырех последующих матчах нападающий "Тоттенхэма" забил лишь один гол, да и тот случился с пенальти против Колумбии.
И хотя Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном оформил по голу в победном для сборной Франции финале против Хорватии, обойти Харри им не удалось, как не удалось и бельгийцу Ромелу Лукаку.
Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром ЧМ-2018 с шестью голами и теперь получит "Золотую бутсу". Эта награда скрасит впечатление от турнира, который Харри начал за здравие, но закончил за упокой.
15.07.2018 20:05
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Последние комментарии:
Кейн просто жалок на фоне Лукаки, опозорился по полной.
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Не стану критиковать Харри. Другие нападающие показали себя днищами, никто не забил больше четырех голов, даже распиаренный Мбаппе. Кейн просто лучший их худших.
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Слышь, гол аддай, аддай галы
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Самая заслуженная ЗБ за все время, лул
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Человек - пенальти
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