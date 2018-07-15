Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" ЧМ-2018

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром завершившегося в России Чемпионата Мира 2018 года.

Отметившись дублем против Туниса и сделав хет-трик против Панамы, в четырех последующих матчах нападающий "Тоттенхэма" забил лишь один гол, да и тот случился с пенальти против Колумбии.

И хотя Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном оформил по голу в победном для сборной Франции финале против Хорватии, обойти Харри им не удалось, как не удалось и бельгийцу Ромелу Лукаку.

Таким образом, 24-летний Кейн становится лучшим бомбардиром ЧМ-2018 с шестью голами и теперь получит "Золотую бутсу". Эта награда скрасит впечатление от турнира, который Харри начал за здравие, но закончил за упокой.



Метки Кейн, награды, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2018 20:05

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.07.2018 20:16 # alexomck
    Кейн просто жалок на фоне Лукаки, опозорился по полной.

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  2. brown-ale 15.07.2018 20:13 # brown-ale
    Не стану критиковать Харри. Другие нападающие показали себя днищами, никто не забил больше четырех голов, даже распиаренный Мбаппе. Кейн просто лучший их худших.

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  3. largo-winch 15.07.2018 20:12 # largo-winch
    Слышь, гол аддай, аддай галы

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  4. red-devil-4ever 15.07.2018 20:10 # red-devil-4ever
    Самая заслуженная ЗБ за все время, лул

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  5. trent 15.07.2018 20:09 # trent
    Человек - пенальти

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