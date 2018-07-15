Алдервейрелд: "Мое будущее в руках "Тоттенхэма"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что его будущее находится в руках "шпор".

Накануне 29-летний Алдервейрелд помог сборной Бельгии завоевать бронзовые медали на Чемпионате Мира в России. Теперь Тоби может отдохнуть и подумать о своем будущем.



Как известно, действующий контракт Алдервейрелда истекает через один год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, но если "Тоттенхэм" воспользуется этой опцией, то следующим летом трансфер Тоби можно будет выкупить за фиксированную сумму.



Главным претендентом на бельгийца называется "Манчестер Юнайтед", однако Алдервейрелд понимает, что в этой ситуации от него самого мало что зависит, хотя Тоби и имеет собственные предпочтения.



"У меня остается еще два года по контракту. Мое будущее в руках "Тоттенхэма". Конечно, у меня есть собственные идеи. Но сейчас это не имеет значения", — цитирует Алдервейрелда Manchester Evening News.