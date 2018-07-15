Президент "Лиона" пригласил "Ливерпуль" вернуться за Фекиром

Набиль Фекир Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс пригласил "Ливепуль" вернуться к столу переговоров, допустив переход своего плеймейкера Набиля Фекира в мерсисайдский клуб.

В прошлом месяце Фекир был в шаге от перехода в "Ливерпуль" за 53 миллиона фунтов, однако "красные" остались неудовлетворены результатами медицинского обследования 24-летнего игрока сборной Франции, и сделка сорвалась.

С тех пор "Ливерпуль" укрепил атакующую линию Джерданом Шакири, однако Оляс по-прежнему верит, что переезд Фекира на "Энфилд" возможен.

"У меня есть ощущение, что "Ливерпуль" может вернуться. Я читал об этом в прессе, но никто мне ничего не говорил".

"Его трансфер сорвался в июне, но это не повлияло на Набиля. Он сосредоточен на Чемпионате Мира, а его сердце по-прежнему в "Лионе". Сегодня Набиль гораздо ближе к "Лиону", чем тогда, когда мы общались с "Ливерпулем".

"Может быть, он уйдет в "Ливерпуль" или другой клуб, но если он станется в "Лионе", то следующий год сложится еще лучше для него и для нас", — сообщил Оляс Le10Sport.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 608

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.07.2018 18:56 # largo-winch
    Жалко Фекирчика

    (ответить)

  2. mrjingles 15.07.2018 18:53 # mrjingles
    Всё пытается второго стурриге-хрен-доколен втюхать

    (ответить)

  3. chr1s8rown 15.07.2018 18:06 # chr1s8rown
    чуть не развели нас

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: