Куртуа может остаться в "Челси" еще на год

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что рассматривает вариант, чтобы провести на "Стэмфорд Бридж" еще один сезон и затем уйти из клуба свободным агентом.

После минимальной победы сборной Бельгии над англичанами в матче за третье место Чемпионата Мира Куртуа намекнул, что покинет "Челси" вместе с Эденом Азаром.



Однако какой-то определенности у 26-летнего голкипера пока нет. Тибо, чей контракт истекает уже через 12 месяцев, допускает, что посвятит "синим" еще один сезон.



"Я собираюсь поговорить со своим агентом и посмотреть, какие есть возможности. Я открыт ко всем вариантам и также могу остаться в "Челси".



"Люди всегда жалуются, когда игроки не отрабатывают свои контракты, но в этот раз это может произойти. Не думаю, что они будут держать игрока вроде меня на лавке, даже если я не подпишу новый контракт".



"Я вернусь и посмотрю, чего они хотят и что они скажут", — сообщил Куртуа Het Laatste Nieuws.