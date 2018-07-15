Куртуа может остаться в "Челси" еще на год
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что рассматривает вариант, чтобы провести на "Стэмфорд Бридж" еще один сезон и затем уйти из клуба свободным агентом.
После минимальной победы сборной Бельгии над англичанами в матче за третье место Чемпионата Мира Куртуа намекнул, что покинет "Челси" вместе с Эденом Азаром.
Однако какой-то определенности у 26-летнего голкипера пока нет. Тибо, чей контракт истекает уже через 12 месяцев, допускает, что посвятит "синим" еще один сезон.
"Я собираюсь поговорить со своим агентом и посмотреть, какие есть возможности. Я открыт ко всем вариантам и также могу остаться в "Челси".
"Люди всегда жалуются, когда игроки не отрабатывают свои контракты, но в этот раз это может произойти. Не думаю, что они будут держать игрока вроде меня на лавке, даже если я не подпишу новый контракт".
"Я вернусь и посмотрю, чего они хотят и что они скажут", — сообщил Куртуа Het Laatste Nieuws.
15.07.2018 17:00
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вот собака, кинуть на бабки Абрама решил.
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Продать, нельзя оставить
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Нет, пожалуйста, нетт
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Не думаю, что они будут держать игрока вроде меня на лавке, даже если я не подпишу новый контракт".
Ну если собрались покупать Алиссона, то разницы покупать его в этом году или в следующем нет, а вот преподать урока Малуда носачу стоило бы.
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Как же на помойку ссут
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