Куртуа может остаться в "Челси" еще на год

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа заявил, что рассматривает вариант, чтобы провести на "Стэмфорд Бридж" еще один сезон и затем уйти из клуба свободным агентом.

После минимальной победы сборной Бельгии над англичанами в матче за третье место Чемпионата Мира Куртуа намекнул, что покинет "Челси" вместе с Эденом Азаром.

Однако какой-то определенности у 26-летнего голкипера пока нет. Тибо, чей контракт истекает уже через 12 месяцев, допускает, что посвятит "синим" еще один сезон.

"Я собираюсь поговорить со своим агентом и посмотреть, какие есть возможности. Я открыт ко всем вариантам и также могу остаться в "Челси".

"Люди всегда жалуются, когда игроки не отрабатывают свои контракты, но в этот раз это может произойти. Не думаю, что они будут держать игрока вроде меня на лавке, даже если я не подпишу новый контракт".

"Я вернусь и посмотрю, чего они хотят и что они скажут", — сообщил Куртуа Het Laatste Nieuws.



Метки Куртуа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2018 17:00

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  1. alexomck 15.07.2018 17:17 # alexomck
    вот собака, кинуть на бабки Абрама решил.

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  2. chelsea-69 15.07.2018 17:17 # chelsea-69
    Продать, нельзя оставить

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  3. cristean2 15.07.2018 17:09 # cristean2
    Нет, пожалуйста, нетт

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  4. role-playin 15.07.2018 17:06 # role-playin
    Не думаю, что они будут держать игрока вроде меня на лавке, даже если я не подпишу новый контракт".


    Ну если собрались покупать Алиссона, то разницы покупать его в этом году или в следующем нет, а вот преподать урока Малуда носачу стоило бы.

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  5. lexa-arsenal 15.07.2018 17:01 # lexa-arsenal
    Как же на помойку ссут

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