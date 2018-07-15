Линекер: "Канте будет идеальным новичком для "Барселоны"

Нголо Канте Эксперт BBC Гари Линекер уверен, что полузащитник "Челси" Нголо Канте будет идеальным приобретением для "Барселоны".

На этой неделе "Барселона" уведомила "синих" о своем интересе к 27-летнему Канте. По мнению Линекера, "Челси" пожалеет о продаже Нголо, а каталонцы сделают великолепную инвестицию, если этот трансфер состоится.

"Канте будет идеальным приобретением для них. Раньше он играл за мой клуб, "Лестер", а теперь стал лучшим игроком на Чемпионате Мира. Он из тех парней, кто страхует партнеров. С ним у Франции всегда на одного игрока больше. Он играет за двоих".

"Качество его передач вышло на новый уровень, он разбивает линии соперника и смотрит только вперед. Любая команда, за которую выступает Нголо, автоматически получает перевес. На своей позиции ему просто нет равных. Он охватывает все пространство поля и отлично читает игру", - сообщил Линекер L'Equipe.



Метки Барселона, Канте, Линекер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.07.2018 16:00

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  1. kojan 15.07.2018 16:58 # kojan
    единственное стоящее у синих, остальное ширпотреб...

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  2. chelsea-69 15.07.2018 16:44 # chelsea-69
    Марина не допустит

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  3. ganinilyha 15.07.2018 16:22 # ganinilyha
    Лососните тунца. В этом году полюбак надо чемпик брать. На наших уже зарятся. Мы не колбаса.

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  4. alexomck 15.07.2018 16:21 # alexomck
    продано.

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  5. asnural 15.07.2018 16:19 # asnural
    Чего они все доебались до Канте и Азара? Есть же полно топарей в МЮ , МС, курятниках-гейгунеррах..линхарды, рашморды, хари всякие, мукаки..

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  6. kos9k 15.07.2018 16:16 # kos9k
    -азар, канте и куртуа
    гуууд

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