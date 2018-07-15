Линекер: "Канте будет идеальным новичком для "Барселоны"

Эксперт BBC Гари Линекер уверен, что полузащитник "Челси" Нголо Канте будет идеальным приобретением для "Барселоны".

На этой неделе "Барселона" уведомила "синих" о своем интересе к 27-летнему Канте. По мнению Линекера, "Челси" пожалеет о продаже Нголо, а каталонцы сделают великолепную инвестицию, если этот трансфер состоится.



"Канте будет идеальным приобретением для них. Раньше он играл за мой клуб, "Лестер", а теперь стал лучшим игроком на Чемпионате Мира. Он из тех парней, кто страхует партнеров. С ним у Франции всегда на одного игрока больше. Он играет за двоих".



"Качество его передач вышло на новый уровень, он разбивает линии соперника и смотрит только вперед. Любая команда, за которую выступает Нголо, автоматически получает перевес. На своей позиции ему просто нет равных. Он охватывает все пространство поля и отлично читает игру", - сообщил Линекер L'Equipe.