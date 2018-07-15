Сборники "Юнайтед" пропустят старт сезона

Погба и Лукаку Игроки "Манчестер Юнайтед", задействованные на Чемпионате Мира, пропустят старт сезона в Премьер-Лиге.

На летний турнир в России клуб с "Олд Траффорд" отправил сразу 12 игроков. Некоторые из них вроде Поля Погба, Ромелу Лукаку, Маруана Феллайни, Эшли Янга, Маркуса Рэшфорда, Фила Джонса и Джесси Лингарда задержатся на Чемпионате Мира до конца этой недели.

Естественно, что у сборников не останется времени как следует подготовиться к старту сезона, который стартует для "Юнайтед" матчем против "Лестера" 10 августа. Поэтому главному тренеру Жозе Моуриньо придется дать парням небольшой отдых.

"Мы не сможем задействовать игроков, которые выступали на Чемпионате Мира. Это очень обидно, ведь мы стартуем в самом престижном клубном турнире Европы", - сообщил Моуриньо RT.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 15.07.2018 15:00

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  1. manutd-20champ 15.07.2018 15:42 # manutd-20champ
    за что они все такие деньги получают? теперь весь сезон будут песдеть что устали. козлы.

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  2. martingor 15.07.2018 15:12 # martingor
    Негры должны пахать на плантации а не отдыхать

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  3. silva77 15.07.2018 15:10 # silva77
    никому не интересно #ОФТОП

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  4. monsieurgood 15.07.2018 15:06 # monsieurgood
    Погба весь прошлый сезон отдыхал

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