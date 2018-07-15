Сборники "Юнайтед" пропустят старт сезона
Игроки "Манчестер Юнайтед", задействованные на Чемпионате Мира, пропустят старт сезона в Премьер-Лиге.
На летний турнир в России клуб с "Олд Траффорд" отправил сразу 12 игроков. Некоторые из них вроде Поля Погба, Ромелу Лукаку, Маруана Феллайни, Эшли Янга, Маркуса Рэшфорда, Фила Джонса и Джесси Лингарда задержатся на Чемпионате Мира до конца этой недели.
Естественно, что у сборников не останется времени как следует подготовиться к старту сезона, который стартует для "Юнайтед" матчем против "Лестера" 10 августа. Поэтому главному тренеру Жозе Моуриньо придется дать парням небольшой отдых.
"Мы не сможем задействовать игроков, которые выступали на Чемпионате Мира. Это очень обидно, ведь мы стартуем в самом престижном клубном турнире Европы", - сообщил Моуриньо RT.
15.07.2018 15:00
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за что они все такие деньги получают? теперь весь сезон будут песдеть что устали. козлы.
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Негры должны пахать на плантации а не отдыхать
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никому не интересно #ОФТОП
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Погба весь прошлый сезон отдыхал
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