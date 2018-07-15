Моуриньо раскритиковал игру Стерлинга на ЧМ-2018

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что вингер сборной Англии Рахим Стерлинг провалил Чемпионат Мира в России.

На протяжении всего пути к четвертому месту мундиаля главному тренеру англичан Гарету Саутгейту приходилось защищать Стерлинга, которого нещадно критиковали за упущенные моменты.



Достаточно сказать, что на ЧМ-2018 вингер "Манчестер Сити" нанес 10 ударов, из которых шесть были заблокированы, и только один пришелся в створ. Моуриньо в этой ситуации разделяет мнение большинства и вообще считает, что Рахима не следовало выпускать на поле.



"Он недостаточно хорошо выступал Чемпионат Мира, чтобы выходить на матчи вместо Джейми Варди, Данни Уэлбек, Маркуса Рэшфорда — людей, которые, пожалуй, находятся в лучшей форме, чем он, с физической и психологической точки зрения", — сообщил эксперт Russia Today.