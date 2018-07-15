Моуриньо раскритиковал игру Стерлинга на ЧМ-2018
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что вингер сборной Англии Рахим Стерлинг провалил Чемпионат Мира в России.
На протяжении всего пути к четвертому месту мундиаля главному тренеру англичан Гарету Саутгейту приходилось защищать Стерлинга, которого нещадно критиковали за упущенные моменты.
Достаточно сказать, что на ЧМ-2018 вингер "Манчестер Сити" нанес 10 ударов, из которых шесть были заблокированы, и только один пришелся в створ. Моуриньо в этой ситуации разделяет мнение большинства и вообще считает, что Рахима не следовало выпускать на поле.
"Он недостаточно хорошо выступал Чемпионат Мира, чтобы выходить на матчи вместо Джейми Варди, Данни Уэлбек, Маркуса Рэшфорда — людей, которые, пожалуй, находятся в лучшей форме, чем он, с физической и психологической точки зрения", — сообщил эксперт Russia Today.
15.07.2018 14:00
Просмотров: 352
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да объектитвно Англия просто донная сборная, Стерлинг тут не причём. Если бы не везло так с соперниками, то скорее всего даже не вышли бы из группы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий