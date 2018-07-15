Невилл не понимает, почему "Челси" разбрасывается молодыми талантами

Рубен Лофтус-Чик Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал трансферную политику "Челси" в отношении своих воспитанников.

Последним выпускником клубной академии, закрепившемся в основе "Челси", был еще Джон Терри. С тех пор "синие" презентовали целое множество талантливых игроков, но никому из них не удалось получить полноценный шанс на "Стэмфорд Бридж".

Невилл надеется, что эта тенденция оборвется на полузащитнике Рубене Лофтус-Чике. Гари не понимает, почему "Челси" не дорожит своими талантами.

"У Рубена большой потенциал, ему лишь нужно чаще играть".

"Челси слишком разбрасывается молодыми парнями. Это просто невероятно. Они назначают тренера, потому увольняют его спустя 12 месяцев, и как следствие, довериться молодым парням они просто не могут".

"У них великолепно функционирует академия, они выпустили много талантливых игроков. Но затем они либо продают их, либо гоняют по арендам. Это просто немыслимо", - цитирует Невилла Daily Mail.



Метки Невилл, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.07.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.07.2018 14:02 # largo-winch
    про Челси можно сказать "Собака на сене"
    про Скмю - "куры не клюют"

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  2. asnural 15.07.2018 14:00 # asnural
    Невилл скудоум..вот и не догоняет

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  3. imfake 15.07.2018 13:53 # imfake
    Отдали в аренду Лофтус-Кека, на его место взяли байкококу за 45м, который ничем не лучше; также отдали Зуму и взяли паралимпийца Рюдигера за ту же сумму

    в итоге имеем 100 млн, выброшенных на помойку, за игроков, принесших ноль импакта за весь сезон.
    просто бизнес мошонка членче

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  4. infamous 15.07.2018 13:44 # infamous
    Бузинес машинен

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  5. ganinilyha 15.07.2018 13:29 # ganinilyha
    Какие ещё таланты? Соланке? Сидвелл? Многодетная семья Чалоба?

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  6. psycho1 15.07.2018 13:28 # psycho1
    Если они будут доверять молодежи, то куда поедут доигрывать различные инвалиды из Серии А? В МЛС, в РПЛ, в чемпионшип? Клуб заботится о самых слабых и готов приютить буквально любого, а нормальные футболисты и так найдут себе клуб.

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  7. mixmaster 15.07.2018 13:27 # mixmaster
    Бизнес кар жи...

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  8. chelsealoves 15.07.2018 13:17 # chelsealoves
    дебилизм

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