Невилл не понимает, почему "Челси" разбрасывается молодыми талантами

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал трансферную политику "Челси" в отношении своих воспитанников.

Последним выпускником клубной академии, закрепившемся в основе "Челси", был еще Джон Терри. С тех пор "синие" презентовали целое множество талантливых игроков, но никому из них не удалось получить полноценный шанс на "Стэмфорд Бридж".



Невилл надеется, что эта тенденция оборвется на полузащитнике Рубене Лофтус-Чике. Гари не понимает, почему "Челси" не дорожит своими талантами.



"У Рубена большой потенциал, ему лишь нужно чаще играть".



"Челси слишком разбрасывается молодыми парнями. Это просто невероятно. Они назначают тренера, потому увольняют его спустя 12 месяцев, и как следствие, довериться молодым парням они просто не могут".



"У них великолепно функционирует академия, они выпустили много талантливых игроков. Но затем они либо продают их, либо гоняют по арендам. Это просто немыслимо", - цитирует Невилла Daily Mail.