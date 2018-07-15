Невилл не понимает, почему "Челси" разбрасывается молодыми талантами
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал трансферную политику "Челси" в отношении своих воспитанников.
Последним выпускником клубной академии, закрепившемся в основе "Челси", был еще Джон Терри. С тех пор "синие" презентовали целое множество талантливых игроков, но никому из них не удалось получить полноценный шанс на "Стэмфорд Бридж".
Невилл надеется, что эта тенденция оборвется на полузащитнике Рубене Лофтус-Чике. Гари не понимает, почему "Челси" не дорожит своими талантами.
"У Рубена большой потенциал, ему лишь нужно чаще играть".
"Челси слишком разбрасывается молодыми парнями. Это просто невероятно. Они назначают тренера, потому увольняют его спустя 12 месяцев, и как следствие, довериться молодым парням они просто не могут".
"У них великолепно функционирует академия, они выпустили много талантливых игроков. Но затем они либо продают их, либо гоняют по арендам. Это просто немыслимо", - цитирует Невилла Daily Mail.
15.07.2018 13:00
Просмотров: 1277
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
про Челси можно сказать "Собака на сене"
про Скмю - "куры не клюют"
(ответить)
Невилл скудоум..вот и не догоняет
(ответить)
Отдали в аренду Лофтус-Кека, на его место взяли байкококу за 45м, который ничем не лучше; также отдали Зуму и взяли паралимпийца Рюдигера за ту же сумму
в итоге имеем 100 млн, выброшенных на помойку, за игроков, принесших ноль импакта за весь сезон.
просто бизнес мошонка членче
(ответить)
Бузинес машинен
(ответить)
Какие ещё таланты? Соланке? Сидвелл? Многодетная семья Чалоба?
(ответить)
Если они будут доверять молодежи, то куда поедут доигрывать различные инвалиды из Серии А? В МЛС, в РПЛ, в чемпионшип? Клуб заботится о самых слабых и готов приютить буквально любого, а нормальные футболисты и так найдут себе клуб.
(ответить)
Бизнес кар жи...
(ответить)
дебилизм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий