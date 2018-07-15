"Вест Хэм" подтвердил трансфер Фелипе Андерсона

"Вест Хэм" обновил клубный трансферный рекорд, заплатив 40 миллионов фунтов за вингера "Лацио" Фелипе Андерсона.

25-летний бразилец должен стать главной креативной силой "молотков" при Мануэле Пеллегрини. В прошлом сезоне Андерсон записал на свой счет восемь голов и 10 результативных передач за "Лацио".



Трансфер Фелипе обошелся "Вест Хэму" в 40 миллионов фунтов, плюс еще 7 млн. предусмотрены в виде бонусов. Андерсон заключил четырехлетний контракт и стал уже седьмым новичком лондонцев этим летом после Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански, Иссы Диопа, Джека Уилшира, Андрея Ярмоленко и Фабиана Бальбуэны.



"У "Вест Хэма" большие традиции, здесь играли величайшие футболисты своего времени: Бобби Мур, Карло Тевес, Паоло Ди Канио. Я рад быть здесь и рад, что моя мечта осуществилась", - сообщил Андерсон официальному сайту "Вест Хэма".