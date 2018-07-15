"Вест Хэм" подтвердил трансфер Фелипе Андерсона
"Вест Хэм" обновил клубный трансферный рекорд, заплатив 40 миллионов фунтов за вингера "Лацио" Фелипе Андерсона.
25-летний бразилец должен стать главной креативной силой "молотков" при Мануэле Пеллегрини. В прошлом сезоне Андерсон записал на свой счет восемь голов и 10 результативных передач за "Лацио".
Трансфер Фелипе обошелся "Вест Хэму" в 40 миллионов фунтов, плюс еще 7 млн. предусмотрены в виде бонусов. Андерсон заключил четырехлетний контракт и стал уже седьмым новичком лондонцев этим летом после Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански, Иссы Диопа, Джека Уилшира, Андрея Ярмоленко и Фабиана Бальбуэны.
"У "Вест Хэма" большие традиции, здесь играли величайшие футболисты своего времени: Бобби Мур, Карло Тевес, Паоло Ди Канио. Я рад быть здесь и рад, что моя мечта осуществилась", - сообщил Андерсон официальному сайту "Вест Хэма".
15.07.2018 12:55
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Последние комментарии:
гг, как аснл первый товарняк сыграл и против кого?
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Рома благодаря посредничеству агента Мино Райолы достигла соглашения с голкипером ПСЖ Альфонсом Ареоля. Контракт рассчитан на 5 лет.
Лул) Аллисон гуд бай, чтоле
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Я в твиттере время от времени пишу про какие-то новые (для себя) фильмы, которые видел. Самый "свежий" фильм Полански, который я смотрел - Резня. Очень хороший и камернй, но больше интересный для женатых людей среднего и старшего возраста, я полагаю. У него еще что-то выходило в прошлом году, кажется. Но я не видел.
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Первое - не требовать от меня прогнозов.
Второе - не просить развернутых анализов на 5 страниц.
Третье - если похожий вопрос уже был, отвечать заново я не буду.
И помнить, что чем оригинальнее и интереснее вопрос - тем больше шансов получить на него развернутый ответ.
Спасибо!
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привет Холливуд-Хои
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Будут выше чилси и аснла, которые оформят борьбу за выживание.
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Сегодня мы узнали, что Вест Хэм и, конечно же, Манчестер Сити, не переплачивает за игроков
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Величайший футболист карлос тевес, он ебанько ещё тот, как и все латиносы
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больше половины состава поменяли. Пеллерини весь сезон игру будет ставить и связи наигрывать.
Эвертон 2.0
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учитывая что у руля бабка, поборются с щолси и асналом за 7 строчку
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Главное не пойти по пути Эвертона
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https://sun9-8.userapi.com/c543104/v543104217/3e597/OWyrfQ4eLUI.jpg
вот что Рашка с людьми делает
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Самое время чекнуть ЫЫ
с каким пенсом забиться, что ВХ будут выше Челси?
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Такое впечатление, что в АПЛ появилась новая команда. Пеллегрини решил тупо набрать новых игроков вместо болванов Мойеса.
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В полку Карателей Пенсов прибыло
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Интересно будет посмотреть на молотков.
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