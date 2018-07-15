"Вест Хэм" подтвердил трансфер Фелипе Андерсона

Фелипе Андерсон "Вест Хэм" обновил клубный трансферный рекорд, заплатив 40 миллионов фунтов за вингера "Лацио" Фелипе Андерсона.

25-летний бразилец должен стать главной креативной силой "молотков" при Мануэле Пеллегрини. В прошлом сезоне Андерсон записал на свой счет восемь голов и 10 результативных передач за "Лацио".

Трансфер Фелипе обошелся "Вест Хэму" в 40 миллионов фунтов, плюс еще 7 млн. предусмотрены в виде бонусов. Андерсон заключил четырехлетний контракт и стал уже седьмым новичком лондонцев этим летом после Райана Фредерикса, Лукаша Фабиански, Иссы Диопа, Джека Уилшира, Андрея Ярмоленко и Фабиана Бальбуэны.

"У "Вест Хэма" большие традиции, здесь играли величайшие футболисты своего времени: Бобби Мур, Карло Тевес, Паоло Ди Канио. Я рад быть здесь и рад, что моя мечта осуществилась", - сообщил Андерсон официальному сайту "Вест Хэма".




Метки Андерсон, Вест Хэм, Лацио, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 15.07.2018 12:55

Количество просмотров Просмотров: 1255

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 15.07.2018 14:16 # wengerrrro
    гг, как аснл первый товарняк сыграл и против кого?

    (ответить)

  2. largo-winch 15.07.2018 14:12 # largo-winch
    Рома благодаря посредничеству агента Мино Райолы достигла соглашения с голкипером ПСЖ Альфонсом Ареоля. Контракт рассчитан на 5 лет.

    Лул) Аллисон гуд бай, чтоле

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  3. satellite 15.07.2018 14:12 # satellite
    Я в твиттере время от времени пишу про какие-то новые (для себя) фильмы, которые видел. Самый "свежий" фильм Полански, который я смотрел - Резня. Очень хороший и камернй, но больше интересный для женатых людей среднего и старшего возраста, я полагаю. У него еще что-то выходило в прошлом году, кажется. Но я не видел.

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  4. satellite 15.07.2018 14:08 # satellite
    Первое - не требовать от меня прогнозов.
    Второе - не просить развернутых анализов на 5 страниц.
    Третье - если похожий вопрос уже был, отвечать заново я не буду.
    И помнить, что чем оригинальнее и интереснее вопрос - тем больше шансов получить на него развернутый ответ.
    Спасибо!

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  5. largo-winch 15.07.2018 14:05 # largo-winch
    привет Холливуд-Хои

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  6. electric 15.07.2018 14:02 # electric
    Будут выше чилси и аснла, которые оформят борьбу за выживание.

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  7. hollywood-hoe 15.07.2018 13:41 # hollywood-hoe
    Сегодня мы узнали, что Вест Хэм и, конечно же, Манчестер Сити, не переплачивает за игроков

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  8. hollywood-hoe 15.07.2018 13:31 # hollywood-hoe
    Величайший футболист карлос тевес, он ебанько ещё тот, как и все латиносы

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  9. farot 15.07.2018 13:30 # farot
    больше половины состава поменяли. Пеллерини весь сезон игру будет ставить и связи наигрывать.

    Эвертон 2.0

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  10. quavo 15.07.2018 13:24 # quavo
    учитывая что у руля бабка, поборются с щолси и асналом за 7 строчку

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  11. mcferson 15.07.2018 13:17 # mcferson
    Главное не пойти по пути Эвертона

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  12. largo-winch 15.07.2018 13:03 # largo-winch
    https://sun9-8.userapi.com/c543104/v543104217/3e597/OWyrfQ4eLUI.jpg

    вот что Рашка с людьми делает

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  13. largo-winch 15.07.2018 13:00 # largo-winch
    Самое время чекнуть ЫЫ
    с каким пенсом забиться, что ВХ будут выше Челси?

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  14. brown-ale 15.07.2018 12:59 # brown-ale
    Такое впечатление, что в АПЛ появилась новая команда. Пеллегрини решил тупо набрать новых игроков вместо болванов Мойеса.

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  15. staryi-eblan 15.07.2018 12:57 # staryi-eblan
    В полку Карателей Пенсов прибыло

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  16. role-playin 15.07.2018 12:53 # role-playin
    Интересно будет посмотреть на молотков.

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