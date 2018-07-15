Эмери не хочет повторить судьбу Мойеса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что не хочет повторить путь Дэвида Мойеса, который сменил сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" и был уволен уже в дебютном сезоне.

Несмотря на благословение Фергюсона, Мойесу не удалось достойно заменить своего соотечественника у руля "Юнайтед". С задачей аналогичной трудности предстоит справиться Эмери, чей предшественник Арсен Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. Испанец хочет избежать участи коллеги.



"Я уважаю все то, что сделал Арсен Венгер для "Арсенала", но хочу, чтобы игроки узнали кое-что новое. Это отличается от ситуации, возникшей в тот момент в "Манчестер Юнайтед".



"Я обладаю собственным характером, у меня свои идеи и свое видение того, как должен играть "Арсенал". Я хочу, чтобы игроки прониклись всеми этими вещами и поверили в них", - сообщил Эмери Daily Mail.