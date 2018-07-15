Люк Шоу отверг интерес "Эвертона"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу отверг возможность реабилитировать свою карьеру в "Эвертоне".

Перебравшись на "Олд Траффорд" в 2014 году из "Саутгемптона" за 30 миллионов фунтов, с тех пор Шоу отметился только 37 появлениями в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.



Вполне очевидно, что 23-летний англичанин не входит в число любимчиков главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо. Как утверждает The Times, "дьяволы" открыты к предложениям насчет Люка в это трансферное окно.



Этой ситуацией надеялся воспользоваться рулевой "ирисок" Марку Силва, находящийся в поисках молодого конкурента для Лейтона Бэйнса на левом фланге обороны, однако Шоу отверг интерес мерсисайдского клуба.



По информации издания, Люк отказывается рассматривать предложения других клубов и не теряет надежд произвести впечатление на Моуриньо, несмотря на тот факт, что от действующего контракта защитника остается только один год.



Нежелание Шоу уходить из "Юнайтед" может привести к тому, что Моуриньо не будет покупать левого защитника этим летом, хотя изначально Жозе рассчитывал заручиться услугами Алекса Сандро из "Ювентуса". Утверждается, что "дьяволы" уже даже договорились с бразильцем об условиях личного контракта, однако ситуация с Люком все усложняет.