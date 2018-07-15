"Саутгемптон" сделал предложение по Данни Ингсу

"Саутгемптон" сделал предложение о покупке нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса.

В последние годы переход игроков "Саутгемптона" в "Ливерпуль" стал обыденностью, однако на сей раз, утверждает The Sun, уже "святые" попытаются переманить футболиста "красных".



По информации издания, клуб с "Сент Мэри" выразил заинтересованность в услугах 25-летнего Ингса, который совсем не чужой человек для "Саутгемптона" — Данни занимался в академии "святых" в школьные годы.



Вернувшись из отпуска этим летом, Ингс первым делом уведомил "Ливерпуль" о своем желании уйти ради возможности играть регулярно. Мерсисайдский клуб не собирается стоять на пути у англичанина, но хочет 20 миллионов фунтов в качестве компенсации.



"Саутгемптон" в данный момент готов заплатить за Данни только половину этой суммы плюс ряд бонусов, поэтому стартового предложения может оказаться недостаточно.