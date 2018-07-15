"Тоттенхэм" рассматривает Павара на замену Алдервейрелду

"Тоттенхэм" включил защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара в свой шорт-лист на замену Тоби Алдервейрелду.

22-летний Павар стал настоящим открытием Чемпионата Мира в России. Действуя на позиции правого защитника, Бенжамен помог сборной Франции достичь финала Чемпионата Мира в России и попутно забил один из красивейших голов турнира — против Аргентины в 1/8 финала.



Вместе с тем в Бундеслиге Павар больше известен как центральный защитник, который изредка действует в полузащите. Бенжамен сыграл каждую минуту каждого матча за "Штутгарт" в прошлом сезоне.



Как сообщает Daily Mirror, своей игрой на ЧМ-2018 Павар заинтересовал главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, который по-прежнему ожидает, что Алдервейрелд покинет Северный Лондон в ближайшие недели из-за своей ситуации с контрактом.



Павар, в декабре заключивший новый контракт со "Штутгартом", выглядит привлекательной целью для Почеттино благодаря своему возрасту и универсальностью, поэтому "Тоттенхэм" не постоит за ценой.