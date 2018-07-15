Куртуа намекнул, что уйдет в "Реал" с Азаром

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа намекнул, что готов последовать примеру одноклубника Эдена Азара, если тот уйдет в "Реал".

Завершив выступление на Чемпионате Мира в России за сборную Бельгии, Азар прямым текстом заявил, что для него, возможно, пришло время сменить обстановку.

"Вы знаете мое предпочтительное направление", — добавил Эден в интервью бельгийскому изданию HLN, явно намекая на переход в "Реал".

С переходом в "Реал" связывают и Куртуа, который тоже никак не соглашается на новый контракт. В отличие от Эдена, у Тибо остается не 24, а всего 12 месяцев от действующего соглашения, и это делает ситуация для "Челси" еще более щекотливой.

После минимальной победы над Англией в матче за третье место 26-летний голкипер тоже высказался по поводу своего будущего.

"Куда бы я ни отправился, Азар должен пойти со мной. Мы не бросим друг друга. Давайте посмотрим. Сперва нужно отдохнуть. А также достичь договоренности со своим окружением", — цитирует Куртуа Daily Express.



Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2018 08:00

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