Куртуа намекнул, что уйдет в "Реал" с Азаром

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа намекнул, что готов последовать примеру одноклубника Эдена Азара, если тот уйдет в "Реал".

Завершив выступление на Чемпионате Мира в России за сборную Бельгии, Азар прямым текстом заявил, что для него, возможно, пришло время сменить обстановку.



"Вы знаете мое предпочтительное направление", — добавил Эден в интервью бельгийскому изданию HLN, явно намекая на переход в "Реал".



С переходом в "Реал" связывают и Куртуа, который тоже никак не соглашается на новый контракт. В отличие от Эдена, у Тибо остается не 24, а всего 12 месяцев от действующего соглашения, и это делает ситуация для "Челси" еще более щекотливой.



После минимальной победы над Англией в матче за третье место 26-летний голкипер тоже высказался по поводу своего будущего.



"Куда бы я ни отправился, Азар должен пойти со мной. Мы не бросим друг друга. Давайте посмотрим. Сперва нужно отдохнуть. А также достичь договоренности со своим окружением", — цитирует Куртуа Daily Express.