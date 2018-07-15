Клопп: "У Старриджа есть будущее в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не закрывает дверь перед нападающим Даниэлем Старриджем, и у того есть шансы ворваться в его планы на предстоящий сезон.

28-летний Старридж является одним из главных старожилов в команде Клоппа, выступая за "красных" с 2013 года. Однако за это время Даниэль перенес огромное количество травм и при Юргене не является основным игроком.



Первую половину прошлого сезона Старридж провел частично в лазарете, а частично на лавке, после чего отправился за практикой в "Вест Бромвич", где никак себя не проявил и не забил ни одного гола.



Этим летом пресса сватает экс-игрока "Манчестер Сити" и "Челси" в различные клубы, включая "Севилью" и "Бешикташ", однако Клопп не исключает, что Даниэль останется на "Энфилде", если проявит себя в предсезонный период.



"Забавно. Это мой третий предсезонный период, и каждый раз вы спрашиваете одно и то же".



"Никаких проблем. Я всегда говорил, что у него есть будущее. Важно то, что мы делаем в данный момент. А в данный момент все хорошо, и нам не нужно принимать решений. Я не думаю про своих игроков вроде: "Этот может уйти или может остаться".



"Да, с молодыми игроками мы принимаем такого рода решения, но не с этими парнями. Все они здесь и трудятся, поэтому в конце мне должно быть проще".



"Окно ведь еще открыто, правда? Разве оно закрывается завтра? Вот и хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.