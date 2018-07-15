Сарри заверил "Челси", что он не гомофоб и не сексист
Перед подписанием контракта с "Челси" Маурицио Сарри заверил клуб, что не придерживается гомофобных или сексистских убеждений и не позволит себе подобных высказываний.
Накануне "синие" подтвердили назначение Сарри главным тренером, заключив с 59-летним итальянцем контракт до 2021 года. Многим кандидатура Маурицио с самого начала казалась противоречивой из-за того образа, который сложился у специалиста на родине.
За время работы в Серии А Сарри неоднократно позволял себе резкие высказывания. Например, однажды Маурицио назвал своего коллегу Роберто Манчини гомосексуалистом, а в другой раз оскорбил женщину-репортера.
Естественно, боссы "Челси" совершенно не хотят, чтобы нечто подобное произошло в Англии, где высказывания дискриминационного характера легко могут поставить крест на карьере человека или очернить репутацию организации, где этот человек работает.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, Сарри пришлось пообещать "синим", что все эти проблемы остались позади, и он вовсе не разделяет тех убеждений, которые ему приписывают.
15.07.2018 06:00
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