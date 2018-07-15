Сарри готов продать Морату и Жиру, если сможет заполучить Игуаина

Новоиспеченный тренер "Челси" Маурицио Сарри готов расстаться с обоими своими центральными нападающими в лице Альваро Мораты и Оливье Жиру, если это позволит ему воссоединиться с Гонсало Игуаином из "Ювентуса".

С большим запозданием внеся ясность в ситуацию с главным тренером, "синие" немедленно принялись наверстывать упущенное на трансферном рынке. Уже в субботу, когда было подтверждено назначение Сарри, "Челси" приобрел полузащитника "Наполи" Жоржиньо.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, новый сезон Сарри хочет начать с Игуаином в качестве своего основного нападающего. Маурицио является большим поклонником 30-летнего аргентинца, который забил 36 голов в 35 матчах Серии А, когда выступал у него в "Наполи" в кампании 2015/16.



Сарри уверен, что чемпионы Серии будут открыты к продаже Гонсало после того, как крупно потратились на Криштиану Роналду. Чтобы заполучить Игуаина, Маурицио готов использовать в качестве приманки Морату, который толком не адаптировался к английскому футболу за год, проведенный на "Стэмфорд Бридж".



Приобретение Игуаина может стать плохой новостью и для Жиру, который перебрался к "синим" лишь в январе из "Арсенала". Опытный француз выглядел достойным конкурентом растерявшему форму Морате, однако отвоевать игровые минуты у любимчика Сарри ему будет непросто.



Таким образом, этим летом "Челси" может одновременно попрощаться и Моратой, и с Жиру. Сарри готов на это пойти и считает, что Игуаин поможет ему привить "синим" ту игру, которой славился "Наполи" под руководством Маурицио.