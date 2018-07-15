Сарри готов продать Морату и Жиру, если сможет заполучить Игуаина
Новоиспеченный тренер "Челси" Маурицио Сарри готов расстаться с обоими своими центральными нападающими в лице Альваро Мораты и Оливье Жиру, если это позволит ему воссоединиться с Гонсало Игуаином из "Ювентуса".
С большим запозданием внеся ясность в ситуацию с главным тренером, "синие" немедленно принялись наверстывать упущенное на трансферном рынке. Уже в субботу, когда было подтверждено назначение Сарри, "Челси" приобрел полузащитника "Наполи" Жоржиньо.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, новый сезон Сарри хочет начать с Игуаином в качестве своего основного нападающего. Маурицио является большим поклонником 30-летнего аргентинца, который забил 36 голов в 35 матчах Серии А, когда выступал у него в "Наполи" в кампании 2015/16.
Сарри уверен, что чемпионы Серии будут открыты к продаже Гонсало после того, как крупно потратились на Криштиану Роналду. Чтобы заполучить Игуаина, Маурицио готов использовать в качестве приманки Морату, который толком не адаптировался к английскому футболу за год, проведенный на "Стэмфорд Бридж".
Приобретение Игуаина может стать плохой новостью и для Жиру, который перебрался к "синим" лишь в январе из "Арсенала". Опытный француз выглядел достойным конкурентом растерявшему форму Морате, однако отвоевать игровые минуты у любимчика Сарри ему будет непросто.
Таким образом, этим летом "Челси" может одновременно попрощаться и Моратой, и с Жиру. Сарри готов на это пойти и считает, что Игуаин поможет ему привить "синим" ту игру, которой славился "Наполи" под руководством Маурицио.
15.07.2018 05:55
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Обмен: дерево на дерево
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Ах да, забыл добавить что тренировать Игуаина будет 60 летний тренер, ВСЮ карьеру проработвший в Италии и почти за 30 летнюю карьеру НИЧЕГО НЕ ВЫИГРАВШИЙ.
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Ему в этом году 31 год будет.
Много в АПЛ людей, которые ахуенно играют после 30?
А то, что для Игу на один-два сезона игры, продат Морату и Жиру, значит, что с финансами у Челси реально туго
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