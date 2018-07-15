Гарет Саутгейт встал на защиту Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт встал на защиту своего капитана Харри Кейна, провалившего матч за третье место Чемпионата Мира против Бельгии.

Кейн за здравие начал ЧМ-2018, но закончил турнир за упокой — забив пять голов в двух первых матчах группового этапа, далее Харри смог отличиться лишь однажды, да и то был реализованный им пенальти против Колумбии.



В заключительном матче на турнире 24-летний нападающий выглядел откровенно выдохшимся, однако Саутгейт считает это абсолютно нормальным для столь напряженного графика.



"Сегодня был наш седьмой матч за короткий период времени. Физические и эмоциональные требования к нам как к самой неопытной командой на турнире были невероятно огромны".



"Было бы неправильно судить о ком-либо из игроков по сегодняшнему матчу, даже если их уровень энергии был недостаточным. Думаю, Харри исключительно хорошо проявил себя в качестве капитана, он был примером той культуры, которую мы пытаемся создать".



"Конечно, вы можете сказать, что мы пошли более простым путем до полуфинала, и это действительно так. Однако такое уже случалось в прошлом, и тогда нам не удавалось достичь этой стадии".



"Я безмерно горжусь игроками. Всеми ими. А они должны гордиться собой, потому что никакая другая сборная Англии не добивалась лучшего результата на зарубежном турнире", — цитирует Саутгейта Sky Sports.