"Сити" в ярости из-за сорвавшегося приобретения Жоржиньо

Боссы "Манчестер Сити" находятся в ярости по поводу сорвавшегося приобретения полузащитника Жоржиньо, который предпочел "горожанам" "Челси".

В субботу "синие" официально подтвердили приобретение Жоржиньо у "Наполи" за 53 миллиона фунтов, куда также включены 7 млн. компенсации за расторжение контракта Маурицио Сарри, заступившего на должность главного тренера лондонцев.



Как передает Manchester Evening News, этот трансфер стал настоящим шоком для "Сити". Клуб с "Этихад" глубоко раздосадован своими коллегами из Неаполя, с которыми они ударили по рукам две недели назад, полностью согласовав условия сделки стоимость 44 млн. фунтов.



"Горожане" считают, что итальянский клуб запугал игрока, потому что тот давно договорился о переезде в Манчестер, а агент Жоржиньо уже выбирал дату для медицинского обследования своего клиента.



По информации издания, боссы "Наполи" связались с агентом Жоао Сантосом и сообщили, что Жоржиньо проведет два оставшихся года по своему контракту в глубоком резерве, если не примет условия "Челси".



Недовольны чемпионы Премьер-Лиги и непосредственно Сантосом, который, как они считают, должен был возразить "Наполи" и остаться верным первоначальной договоренности о переходе в "Сити".



Такое поведение "Наполи" обусловлено тем, что предложение "Челси" банально оказалось выгоднее. Однако политика "Сити" такова, что "горожане" не переплачивают за игроков, и с согласия своего главного тренера Хосепа Гвардиолы клуб не стал пытаться перебить условия "синих".