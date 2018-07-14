"Сити" в ярости из-за сорвавшегося приобретения Жоржиньо
Боссы "Манчестер Сити" находятся в ярости по поводу сорвавшегося приобретения полузащитника Жоржиньо, который предпочел "горожанам" "Челси".
В субботу "синие" официально подтвердили приобретение Жоржиньо у "Наполи" за 53 миллиона фунтов, куда также включены 7 млн. компенсации за расторжение контракта Маурицио Сарри, заступившего на должность главного тренера лондонцев.
Как передает Manchester Evening News, этот трансфер стал настоящим шоком для "Сити". Клуб с "Этихад" глубоко раздосадован своими коллегами из Неаполя, с которыми они ударили по рукам две недели назад, полностью согласовав условия сделки стоимость 44 млн. фунтов.
"Горожане" считают, что итальянский клуб запугал игрока, потому что тот давно договорился о переезде в Манчестер, а агент Жоржиньо уже выбирал дату для медицинского обследования своего клиента.
По информации издания, боссы "Наполи" связались с агентом Жоао Сантосом и сообщили, что Жоржиньо проведет два оставшихся года по своему контракту в глубоком резерве, если не примет условия "Челси".
Недовольны чемпионы Премьер-Лиги и непосредственно Сантосом, который, как они считают, должен был возразить "Наполи" и остаться верным первоначальной договоренности о переходе в "Сити".
Такое поведение "Наполи" обусловлено тем, что предложение "Челси" банально оказалось выгоднее. Однако политика "Сити" такова, что "горожане" не переплачивают за игроков, и с согласия своего главного тренера Хосепа Гвардиолы клуб не стал пытаться перебить условия "синих".
14.07.2018 23:00
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Теперь КОРОЛИ купят действительно МЕГА опорника.
Каземиро того же.
А эту гавно ноунеймовское нафиг не нужно.
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да сосите вы куй вафлюганы пригородные. минетик от грановской всё решил и парняга будет играть в лучшей команде Лондона.
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Однако политика "Сити" такова, что "горожане" не переплачивают за игроков,
пидорасы когда перестали быть мешком .
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В натуре, прямо как с бомжами подзаборными.
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с согласия своего главного тренера Хосепа Гвардиолы клуб не стал пытаться перебить условия "синих".
Источник: http://fapl.ru/posts/63823/
О благородный Гвардиола, спасибо за возможность подписать Жоржиньо.
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