Азар: "Возможно, пришло время для чего-то другого"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его карьера в лондонском клубе, возможно, подошла к концу.

Пока Азар выступал за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, слухи о возможном уходе Эдена со "Стэмфорд Бридж" усилились до предела. 27-летнего игрока упорно сватают в "Реал" и "Барселону".



Обыграв англичан в матче за третье место ЧМ-2018, Азар высказался по поводу своего будущего и сделал очередной намек на уход из клуба.



"Я отправлюсь в отпуск и задам себе правильные вопросы. После шести замечательных лет в "Челси", возможно, пришло время для чего-то другого. Я могу решить, хочу остаться или уйти, но окончательное решение будет за "Челси" — захотят ли они меня отпустить".



"Определенно, после этого Чемпионата Мира для моей карьеры настал момент, когда мне могут потребоваться изменения", — цитирует Азара The Telegraph.