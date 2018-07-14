Азар: "Возможно, пришло время для чего-то другого"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его карьера в лондонском клубе, возможно, подошла к концу.
Пока Азар выступал за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, слухи о возможном уходе Эдена со "Стэмфорд Бридж" усилились до предела. 27-летнего игрока упорно сватают в "Реал" и "Барселону".
Обыграв англичан в матче за третье место ЧМ-2018, Азар высказался по поводу своего будущего и сделал очередной намек на уход из клуба.
"Я отправлюсь в отпуск и задам себе правильные вопросы. После шести замечательных лет в "Челси", возможно, пришло время для чего-то другого. Я могу решить, хочу остаться или уйти, но окончательное решение будет за "Челси" — захотят ли они меня отпустить".
"Определенно, после этого Чемпионата Мира для моей карьеры настал момент, когда мне могут потребоваться изменения", — цитирует Азара The Telegraph.
14.07.2018 22:00
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Например сыграть в Лиге Европы, Эден.
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Лондон гудбай, я здесь чужой©
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Все ясно. На повышение пошел.
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На самом деле интересно будет за ним в испании понаблюдать.
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нахуй не нужен челси. Да пенсы?)
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сук, какие вы все наивные.
Никуда он не уйдет, даже если и сам говорит об этом.
Для Романа Азар = Челси, он ему лучше накинет 100К к ЗП, чем отпустит за 300КК в любой клуб.
Арбаша уже и виллу приобрел в Лондоне.
Сезон будет жарким.
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давай до свидания
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Мадрид ждёт
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