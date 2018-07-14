Азар: "Возможно, пришло время для чего-то другого"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что его карьера в лондонском клубе, возможно, подошла к концу.

Пока Азар выступал за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в России, слухи о возможном уходе Эдена со "Стэмфорд Бридж" усилились до предела. 27-летнего игрока упорно сватают в "Реал" и "Барселону".

Обыграв англичан в матче за третье место ЧМ-2018, Азар высказался по поводу своего будущего и сделал очередной намек на уход из клуба.

"Я отправлюсь в отпуск и задам себе правильные вопросы. После шести замечательных лет в "Челси", возможно, пришло время для чего-то другого. Я могу решить, хочу остаться или уйти, но окончательное решение будет за "Челси" — захотят ли они меня отпустить".

"Определенно, после этого Чемпионата Мира для моей карьеры настал момент, когда мне могут потребоваться изменения", — цитирует Азара The Telegraph.



Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 22:00

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  1. brown-ale 14.07.2018 23:03 # brown-ale
    Например сыграть в Лиге Европы, Эден.

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  2. lahmatyj 14.07.2018 22:46 # lahmatyj
    Лондон гудбай, я здесь чужой©

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  3. fc-oil 14.07.2018 22:37 # fc-oil
    Все ясно. На повышение пошел.

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  4. recyjoed 14.07.2018 22:27 # recyjoed
    На самом деле интересно будет за ним в испании понаблюдать.

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  5. recyjoed 14.07.2018 22:27 # recyjoed
    нахуй не нужен челси. Да пенсы?)

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  6. sellman 14.07.2018 22:11 # sellman
    сук, какие вы все наивные.

    Никуда он не уйдет, даже если и сам говорит об этом.
    Для Романа Азар = Челси, он ему лучше накинет 100К к ЗП, чем отпустит за 300КК в любой клуб.

    Арбаша уже и виллу приобрел в Лондоне.
    Сезон будет жарким.

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  7. sj606 14.07.2018 22:07 # sj606
    давай до свидания

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  8. red-devil-4ever 14.07.2018 22:01 # red-devil-4ever
    Мадрид ждёт

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