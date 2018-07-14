Моуриньо: "У этой сборной Англии есть будущее"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо положительно оценил выступление сборной Англии на Чемпионате Мира в России.

На ЧМ-2018 подопечные Гарета Саутгейта произвели неоднозначное впечатление своей игрой, заняв четвертое место. Однако Моуриньо считает, что его коллега проделал отличную работу и не должен изменять себе.



"Что сборная Англии определенно увозит домой, так это команду, у которой есть будущее. Благодаря деталям можно было почувствовать и прочитать, что у Гари, Стива (Холланда) и игроков хорошие отношения".



"У них есть хороший фундамент, чтобы быть последовательным. Обычно, когда сборная Англии и другие команды не добиваются своих целей, они меняются, но я думаю, у сборной Англии есть все причины не делать этого и продолжать в том же духе, веря в то, что они делают".



"У них есть три-четыре игрока, которым нет места в следующем поколении, но их легко заменить с помощью других талантов из Премьер-Лиги. Будущее сборной Англии может быть очень хорошим".



"Я не стану слишком рисковать и говорить, что на следующем Чемпионата Мира будут условия, чтобы сборная Англии выступила лучше", — сообщил Моуриньо RT.