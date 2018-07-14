Кейн: "Буду очень горд получить "Золотую бутсу"

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что будет очень горд забрать "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.

На ЧМ-2018 Кейн отличился шесть раз, забив пять голов еще на групповом этапе и реализовав пенальти против Колумбии в 1/8 финала.

В матче за третье место против Бельгии нападающему "Тоттенхэма" забить тоже не удалось. Впрочем, не отличился и Ромелу Лукаку, а это означает, что Харри получит награду лучшему бомбардиру турнира, если в финале между Францией и Хорватией Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн не сделают хет-трик.

Кейн был бы очень рад этой индивидуальной награде, которую, правда, получить лично в Москве он не сможет — сборная Англия вылетает домой из Санкт-Петербурга уже сегодня.

"Если я выиграю "Золотую бутсу", это станет доказательством того, что мы хорошо провели групповой этап и забили много голов. Конечно, я расстроен, что не смог забить в нескольких последних матчах".

"Иногда у тебя получается, иногда нет. Но если я получу "Золотую бутсу", то буду очень этим гордиться", — сообщил Кейн ITV.



Метки Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 20:00

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  1. memfis63 14.07.2018 20:59 # memfis63
    такое чувство, что ради этого и приехал

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  2. dragonishka 14.07.2018 20:22 # dragonishka
    Покоритель Панамы

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  3. alexomck 14.07.2018 20:14 # alexomck
    радуется бутсе, когда команда обосралась, мужик!

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  4. ben-arfa 14.07.2018 20:04 # ben-arfa
    Если Мбаппе и сделает хет-трик, то один из голов Стоунса перепишут на Кейна и нормалёк

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