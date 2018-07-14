Кейн: "Буду очень горд получить "Золотую бутсу"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что будет очень горд забрать "Золотую бутсу" Чемпионата Мира в России.

На ЧМ-2018 Кейн отличился шесть раз, забив пять голов еще на групповом этапе и реализовав пенальти против Колумбии в 1/8 финала.



В матче за третье место против Бельгии нападающему "Тоттенхэма" забить тоже не удалось. Впрочем, не отличился и Ромелу Лукаку, а это означает, что Харри получит награду лучшему бомбардиру турнира, если в финале между Францией и Хорватией Килиан Мбаппе или Антуан Гризманн не сделают хет-трик.



Кейн был бы очень рад этой индивидуальной награде, которую, правда, получить лично в Москве он не сможет — сборная Англия вылетает домой из Санкт-Петербурга уже сегодня.



"Если я выиграю "Золотую бутсу", это станет доказательством того, что мы хорошо провели групповой этап и забили много голов. Конечно, я расстроен, что не смог забить в нескольких последних матчах".



"Иногда у тебя получается, иногда нет. Но если я получу "Золотую бутсу", то буду очень этим гордиться", — сообщил Кейн ITV.