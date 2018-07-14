Англия проиграла Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018

Сборная Англии осталась без бронзы на Чемпионате Мира в России, проиграв матч за третье место Бельгии — 2:0.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков относительно полуфинального матча против Хорватии, доверившись Филу Джонсу, Данни Роузу, Фабиану Дельфу, Эрику Дайеру и Рубену Лофтус-Чику.



Первый же опасный момент в матче оказался результативным. Насер Шадли выполнил прострел с левого фланга, а Тома Менье опередил Роуза и с линии вратарской отправил мяч в цель — 1:0.



Бельгия и дальше смотрелась предпочтительнее, а Кевин Де Брюйне едва не удвоил счет, однако Джордан Пикфорд справился с его ударом.



У англичан атакующая игра совершенно не клеилась, они могли похвастать лишь простецким ударом головой Харри Магуайра после подачи углового и промахом Харри Кейна с отличной позиции после скидки Рахима Стерлинга.



Чтобы создавать моменты, Англии не хватало скорости. Добираясь до чужой штрафной, подопечные Саутгейта вставали как вкопанные и не знали, что делать. Бельгийцы атаковали гораздо живее, однако защитникам "трех львов" удавалось их сдерживать.



На второй тайм Саутгейт выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, и это встряхнуло игру англичан. Свой второй момент не использовал Кейн, не поспев на передачу как раз Лингарда. Бельгийцы ответили выходом один на один Лукаку, но Ромелу подвела техника.



На 70-й минуте англичане были обязаны сравнивать счет. Сыграв в стенку с Рэшфордом, Дайер вышел один на один с Тибо Куртуа. Эрик технично подсек мяч перед бросившимся в ноги голкипером, но на самую линию ворот подоспел Тоби Алдервейрелд.



К тому времени Лукаку уже был заменен, и Англия полностью перехватила инициативу, принявшись нагнетать давление.



В какой-то момент англичане стали слишком увлекаться, и Бельгия принялась контратаковать. Удвоить счет мог Менье, но Пикфорд блестяще справился с ударом Тома по летящему мячу.



На 82-й минуте бельгийцы провели еще одну контратаку, и Азар хладнокровно реализовал выход на Пикфорда — 2:0. На этом англичане окончательно опустили руки.



Англия повторно проиграла Бельгии и осталась без медалей на этом турнире, что слегка умаляет тот оптимизм, царивший после выхода в полуфинал. Сегодня "красные дьяволы" лучше распорядились своими моментами, а у Саутгейта не нашлось игроков уровня Кевина Де Брюйне или Эдена Азара, чтобы взломать чужую оборону.



Сборная Бельгии — сборная Англии — 2:0 (1:0)



Голы: Менье 4, Азар 82.



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Шадли (Вермален 39), Тилеманс (Дембеле 78), Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку (Мертенс 60).



Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Роуз (Лингард 45), Дайер, Дельф, Лофтус-Чик (Алли 84), Стерлинг (Рэшфорд 45), Кейн.



Предупреждения: Витсель — Стоунс, Магуайр.