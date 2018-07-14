Англия проиграла Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018

Эден Азар Сборная Англии осталась без бронзы на Чемпионате Мира в России, проиграв матч за третье место Бельгии — 2:0.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков относительно полуфинального матча против Хорватии, доверившись Филу Джонсу, Данни Роузу, Фабиану Дельфу, Эрику Дайеру и Рубену Лофтус-Чику.

Первый же опасный момент в матче оказался результативным. Насер Шадли выполнил прострел с левого фланга, а Тома Менье опередил Роуза и с линии вратарской отправил мяч в цель — 1:0.

Бельгия и дальше смотрелась предпочтительнее, а Кевин Де Брюйне едва не удвоил счет, однако Джордан Пикфорд справился с его ударом.

У англичан атакующая игра совершенно не клеилась, они могли похвастать лишь простецким ударом головой Харри Магуайра после подачи углового и промахом Харри Кейна с отличной позиции после скидки Рахима Стерлинга.

Чтобы создавать моменты, Англии не хватало скорости. Добираясь до чужой штрафной, подопечные Саутгейта вставали как вкопанные и не знали, что делать. Бельгийцы атаковали гораздо живее, однако защитникам "трех львов" удавалось их сдерживать.

На второй тайм Саутгейт выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рэшфорда, и это встряхнуло игру англичан. Свой второй момент не использовал Кейн, не поспев на передачу как раз Лингарда. Бельгийцы ответили выходом один на один Лукаку, но Ромелу подвела техника.

На 70-й минуте англичане были обязаны сравнивать счет. Сыграв в стенку с Рэшфордом, Дайер вышел один на один с Тибо Куртуа. Эрик технично подсек мяч перед бросившимся в ноги голкипером, но на самую линию ворот подоспел Тоби Алдервейрелд.

К тому времени Лукаку уже был заменен, и Англия полностью перехватила инициативу, принявшись нагнетать давление.

В какой-то момент англичане стали слишком увлекаться, и Бельгия принялась контратаковать. Удвоить счет мог Менье, но Пикфорд блестяще справился с ударом Тома по летящему мячу.

На 82-й минуте бельгийцы провели еще одну контратаку, и Азар хладнокровно реализовал выход на Пикфорда — 2:0. На этом англичане окончательно опустили руки.

Англия повторно проиграла Бельгии и осталась без медалей на этом турнире, что слегка умаляет тот оптимизм, царивший после выхода в полуфинал. Сегодня "красные дьяволы" лучше распорядились своими моментами, а у Саутгейта не нашлось игроков уровня Кевина Де Брюйне или Эдена Азара, чтобы взломать чужую оборону.

Сборная Бельгии — сборная Англии — 2:0 (1:0)

Голы: Менье 4, Азар 82.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Шадли (Вермален 39), Тилеманс (Дембеле 78), Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку (Мертенс 60).

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Роуз (Лингард 45), Дайер, Дельф, Лофтус-Чик (Алли 84), Стерлинг (Рэшфорд 45), Кейн.

Предупреждения: Витсель — Стоунс, Магуайр.



Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 18:55

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 14.07.2018 19:13 # hammersmith
    бьюри 0:0 кфк

    с бронзой!

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  2. mafia 14.07.2018 19:08 # mafia
    ору с е6ала джонса

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  3. alexomck 14.07.2018 19:07 # alexomck
    Миниле с трофеем!

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  4. memfis63 14.07.2018 19:07 # memfis63
    Дайер норм
    Магнауер норм
    Пикфорд норм
    по этому матчу

    что в команде вообще делал Хендерсон ?
    какие лингзы и решфорды ?? они кроме как кривляться ничего не умеют
    Кейн панаме грузанул и теперь получит лучшего ну это лiл

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  5. bushwacka 14.07.2018 19:07 # bushwacka
    "Манчестер Сити" шокирован трансфером Жоржиньо в "Челси". Об этом сообщает Goal, ссылаясь на источники в манчестерском клубе. "Горожане" считают поведение президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса беспрецедентным непрофессионализмом. Сообщается, что "Манчестер Сити" более двух недель назад согласовал условия трансфера Жоржиньо с "Наполи". При этом условия личного контракта с футболистом "горожане" согласовали ещё в конце прошлого сезона. В "Манчестер Сити" думают, что Жоржиньо получил ультиматум от президента "Наполи" Аурелио де Лаурентиса, желающего получить хоть какую-то компенсацию после ухода Маурицио Сарри в "Челси".

    Это называется - Положили защекан на ТОП уровне. Факт неоспоримый! )))

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  6. farot 14.07.2018 19:05 # farot
    Норм там Соланке в ворота Бери наколотил

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  7. sausage 14.07.2018 19:05 # sausage
    Сука, блять, пиздец, Саугейт, братан, ты нахуя это сегодня сделал? 4 человека - главные творцы проёба бельгийским сосункам-нонеймам в группе сегодня в старте против их основы. Потом ещё 5-го выпустить, вместо того, чтобы попробовать затащить проверенными парнягами. Ты дебил? Дельф, Джонс, Дайер - не сказать, что днины, но абсолютно пустые места в этой сборной. Лофтус-Чик неплох, но, походу, не для этого стиля. Если кто скажет, что Кейн - норм капитан, он будет последним уёбком. Саутгейт мог вписать своё имя в историю, выиграв бронзу ЧМ, но предпочёл замутить с составом. Сука, вечер в пизду!

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  8. satellite 14.07.2018 19:04 # satellite
    Сильные поколения периодически вырастают даже у небольших стран. А у Бельгии это не первое поколение - были же еще Шифо, Клийстерс, Кулеманс, Геретс, Пфафф, Прюдомм и многие другие. Сила чемпионата не всегда связана с силой сборной и методиками подготовки молодежи. Голландцы, например, без мощного первенства. А у англичан - наоборот.

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  9. hammersmith 14.07.2018 19:04 # hammersmith
    лол, а арбитрам то нахуя бронзовые медали

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  10. only--liverpool 14.07.2018 19:04 # only--liverpool
    YNWA поссоны!

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  11. alexomck 14.07.2018 19:03 # alexomck
    каратели панам и главные лакеры КМа приехали, могут гордиться дальше.

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  12. skychnie-oboi 14.07.2018 19:03 # skychnie-oboi
    Вся игра ебани навес.
    Саут самый фартовый физрук на ЧМ.
    Защита гавно.
    Пикфорд может смело переходить в ЛФК.Сразу линия ворот укрепится в 5 раз.

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  13. chr1s8rown 14.07.2018 19:02 # chr1s8rown
    поставил 200 баксов и получил 430 .
    спасибо белгия

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  14. vladvlad123 14.07.2018 19:00 # vladvlad123
    Победитель Панамы&Туниса проиграл дважды единственному топчику на своём пути и стал четвёртым. Вот дак сетка)

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  15. role-playin 14.07.2018 18:58 # role-playin
    Позиция Азара это только фланг, как же заeбали его ставить ближе к центру.

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  16. thegodfather 14.07.2018 18:57 # thegodfather
    Похуй. Там лфц жоска разыпал фк бьюри.

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  17. skychnie-oboi 14.07.2018 18:57 # skychnie-oboi
    Xyesosi

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  18. suddenly 14.07.2018 18:56 # suddenly
    Какая же донная всё таки сборная Англии. Игра в атаке просто ни какущая. Кейн только с пенальти забивает всяким Панамам да Тунисам. Деле Алли ни чего не показал на турнире, Лингард тоже, Рэшфорд выходя на замены тоже. Стерлинг как и в Ман Сити моменты транжирил. Для сборной полуфинал и матч за третье место это чудо, просто повезло с сеткой. Главное что бы англичане в эйфорию не впадали от такого результата, как это происходит в России.

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  19. reams 14.07.2018 18:56 # reams
    лучше б про великолепную победу Арсенала новость запилил, чем про этих неочемных распиаренных днищ

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