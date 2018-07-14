Айзек Хейден попросил "Ньюкасл" о трансфере

Полузащитник "Ньюкасла" Айзек Хейден подал прошение о трансфере.

По информации Sky Sports, игрок молодежной сборной Англии выразил желание покинуть "Сент Джеймс Парк" еще на старте трансферного окна, объяснив это семейными обстоятельствам.



Несмотря на интерес некоторых клубов к Айзеку, пока "сороки" не вступали ни с кем в переговоры, и это вынудило 23-летнего полузащитника подать прошение о трансфере.



Хейдену, перебравшемуся в "Ньюкасл" из "Арсенала" в 2016 году, будет непросто осуществить свое желание, поскольку на днях команда Рафаэля Бенитеса отпустила в "Реал Сосьедад" Микеля Мерино, а сейчас ведет переговоры о переходе Джека Колбека в "Ноттингем Форест".