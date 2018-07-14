"Вест Хэм" купил капитана "Коринтианса"

Очередным приобретением "Вест Хэма" в это трансферное окно стал центральный защитник "Коринтианса" и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Сделка оценивается в 3.5 миллиона фунтов.

Мощный защитник переходит в лондонский клуб после трех лет выступлений за бразильский гранд. Бальбуэна провел 136 матчей за "Коринтианс" и забил 11 голов, в 2017 выиграв титул.



Сегодня 26-летний Фабиан, получивший в Южной Америке прозвище "El Comandante" за свои лидерские качества, заключил с "молотобойцами" контракт на три года.



"Я испытываю большое восхищение от этого нового вызова, и моя цель — соответствовать требованиям Премьер-Лиги. Возможность выступать за "Вест Хэму" придает мне дополнительную мотивацию, и я буду стараться изо всех сил на благо команды", — сообщил Бальбуэна.