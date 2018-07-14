Мартинес считает Лукаку лучшим нападающим планеты
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал Ромелу Лукаку лучшим нападающим мира.
Лукаку провел превосходный сезон за "Манчестер Юнайтед", после чего ярко проявил себя на Чемпионате Мира в России. Работающий с ним Мартинес уверен, что теперь Ромелу нет равных в мире.
"Если вы спросите меня, лучший ли он нападающий в мире, я отвечу, что да. Возможно, я необъективен, поскольку работал с ним в "Эвертоне" и работаю сейчас в сборной. Но то, чего он добился, действительно впечатляет".
"Он демонстрирует невероятные цифры, повторить его статистику будет крайне нелегко. У него отлично получается забивать и завершать моменты", - рассказал Мартинес ESPN.
14.07.2018 16:00
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Дрогба к 25 лет забил 46 голов
Лукако к 25 уже забил 115...
Но это ничего не значит, каждый пенс захочет видеть Дрогба в 25, чем Лукаку.
Если ты не можешь помочь своей команде в нужный момент.
Лулкакашко за счёт своих габаритов забивает, а не за счёт своего интеллекта и ума. Я даже сомневаюсь, что они у него имеются.
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Каждая жаба свое болото хвалит
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только даун будет с этим спорить.
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