Лаудруп: "Азар готовится к переходу в "Реал"

Бывший игрок "Челси" Бриан Лаудруп признался, что плеймейкер "синих" Эден Азар рассказал ему о своих планах перейти в "Реал" этим летом.

На текущей неделе пресса сообщила, что "Реал" собирается предложить 150 миллионов фунтов за Азара, в котором Королевский клуб видит идеального игрока на роль своей первой скрипки после расставания с Криштиану Роналду.



"Синим" будет непросто устоять перед такого рода предложением, ведь 27-летний бельгиец вступил в предпоследний год по своему контракту и никак не соглашается продлить сотрудничество. Лаудруп уверен, что Эден уже сыграл свой последний матч за "Челси".



"Я разговаривал с Эденом Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в "Реал", и это хороший переход — как для него самого, так и для "Реала", — сообщил Лаудруп Sportske Novosti.