Лаудруп: "Азар готовится к переходу в "Реал"

Эден Азар Бывший игрок "Челси" Бриан Лаудруп признался, что плеймейкер "синих" Эден Азар рассказал ему о своих планах перейти в "Реал" этим летом.

На текущей неделе пресса сообщила, что "Реал" собирается предложить 150 миллионов фунтов за Азара, в котором Королевский клуб видит идеального игрока на роль своей первой скрипки после расставания с Криштиану Роналду.

"Синим" будет непросто устоять перед такого рода предложением, ведь 27-летний бельгиец вступил в предпоследний год по своему контракту и никак не соглашается продлить сотрудничество. Лаудруп уверен, что Эден уже сыграл свой последний матч за "Челси".

"Я разговаривал с Эденом Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в "Реал", и это хороший переход — как для него самого, так и для "Реала", — сообщил Лаудруп Sportske Novosti.



Метки Азар, Лаудруп, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. farot 14.07.2018 15:39 # farot
    ну и на кой ему этот Реал?
    Он надеется на 4ю подряд ЛЧ?

    Без Рона вряд ли потянут. + по слухам там и Марсело лыжи намылил.
    Модричу 33 в сентября, т.е. Перес его в ближайшем будущем сольет. Тоже и Рамоса касается.

    Придется с Ковачачами, Васкесами и Асенсио комбинировать и уступать Бензема право на пенальти, чтобы он хоть что-то забивал

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  2. imfake 14.07.2018 15:28 # imfake
    Да это понятно, что единственное, что удерживает Азара, Кантэ и Куртуа в членче это чемпионат мира. Кончится ЧМ и в руинах, оставшихся от синей помойки, можно будет обнаружить лишь 1.5 топ-игрока (Вилиан, если тоже не ливнет и Аспи)

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  3. alexomck 14.07.2018 15:19 # alexomck
    Канте перейдет в Барсу и сломает ему ноги в Класико, как истинный челсиец.

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  4. unreal84 14.07.2018 15:17 # unreal84
    Азар оказался как игрок топ но как человек полная задница говна.

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  5. suiter 14.07.2018 15:12 # suiter
    Казалось бы, куда уж больше мочи на bezviz, но тут сверху снова полилось.

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  6. seed 14.07.2018 15:09 # seed
    Криштиану Роналду для бедных. Раз уж нет замены рунильде, то давайте этого...

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  7. electric 14.07.2018 15:02 # electric
    Просто так взял и обоссаный мотовоза. Ну пздц)

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