Лаудруп: "Азар готовится к переходу в "Реал"
Бывший игрок "Челси" Бриан Лаудруп признался, что плеймейкер "синих" Эден Азар рассказал ему о своих планах перейти в "Реал" этим летом.
На текущей неделе пресса сообщила, что "Реал" собирается предложить 150 миллионов фунтов за Азара, в котором Королевский клуб видит идеального игрока на роль своей первой скрипки после расставания с Криштиану Роналду.
"Синим" будет непросто устоять перед такого рода предложением, ведь 27-летний бельгиец вступил в предпоследний год по своему контракту и никак не соглашается продлить сотрудничество. Лаудруп уверен, что Эден уже сыграл свой последний матч за "Челси".
"Я разговаривал с Эденом Азаром несколько дней назад. Он готовится к переходу в "Реал", и это хороший переход — как для него самого, так и для "Реала", — сообщил Лаудруп Sportske Novosti.
14.07.2018 15:00
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ну и на кой ему этот Реал?
Он надеется на 4ю подряд ЛЧ?
Без Рона вряд ли потянут. + по слухам там и Марсело лыжи намылил.
Модричу 33 в сентября, т.е. Перес его в ближайшем будущем сольет. Тоже и Рамоса касается.
Придется с Ковачачами, Васкесами и Асенсио комбинировать и уступать Бензема право на пенальти, чтобы он хоть что-то забивал
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Да это понятно, что единственное, что удерживает Азара, Кантэ и Куртуа в членче это чемпионат мира. Кончится ЧМ и в руинах, оставшихся от синей помойки, можно будет обнаружить лишь 1.5 топ-игрока (Вилиан, если тоже не ливнет и Аспи)
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Канте перейдет в Барсу и сломает ему ноги в Класико, как истинный челсиец.
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Азар оказался как игрок топ но как человек полная задница говна.
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Казалось бы, куда уж больше мочи на bezviz, но тут сверху снова полилось.
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Криштиану Роналду для бедных. Раз уж нет замены рунильде, то давайте этого...
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Просто так взял и обоссаный мотовоза. Ну пздц)
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