"Челси" купил Жоржиньо

"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Наполи" и сборной Италии Жоржиньо ориентировочной стоимость в 50 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что на протяжении последних месяцев за итальянцем бразильского происхождения охотился "Манчестер Сити". По словам президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, Жоржиньо уже согласовал условия контракта с "горожанами".



Однако затем Жоржиньо предоставилась возможность воссоединиться с Маурицио Сарри, с которым они трудились на протяжении трех лет в Неаполе. Вдобавок "синие" предложили игроку более выгодный контракт и шанс жить в Лондоне.



Обдумав оба варианта, 26-летний Жоржиньо решил связать свое будущее с "Челси". Сегодня игрок заключил с лондонским клубом контракт на пять лет и получил футболку с 5-м номером, став первым приобретением Сарри на новом месте работе.



"Я в абсолютном восторге от того, что оказался в "Челси". Непросто стать частью такой большой команды, поэтому я очень, очень рад. Я предвкушаю возможность вступать в столь сильной лиге за команду, которая всегда играет на победу", — сообщил Жоржиньо.



Добавим, что Жоржиньо был ключевой фигурой в "Наполи" при Сарри, исполняя роль оттянутого плеймейкера в тройке центральных полузащитников. Итальянец связывал оборону с атакой и диктовал темп игры.