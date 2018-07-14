"Челси" купил Жоржиньо

Жоржиньо "Челси" объявил о приобретении полузащитника "Наполи" и сборной Италии Жоржиньо ориентировочной стоимость в 50 миллионов фунтов.

Достоверно известно, что на протяжении последних месяцев за итальянцем бразильского происхождения охотился "Манчестер Сити". По словам президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, Жоржиньо уже согласовал условия контракта с "горожанами".

Однако затем Жоржиньо предоставилась возможность воссоединиться с Маурицио Сарри, с которым они трудились на протяжении трех лет в Неаполе. Вдобавок "синие" предложили игроку более выгодный контракт и шанс жить в Лондоне.

Обдумав оба варианта, 26-летний Жоржиньо решил связать свое будущее с "Челси". Сегодня игрок заключил с лондонским клубом контракт на пять лет и получил футболку с 5-м номером, став первым приобретением Сарри на новом месте работе.

"Я в абсолютном восторге от того, что оказался в "Челси". Непросто стать частью такой большой команды, поэтому я очень, очень рад. Я предвкушаю возможность вступать в столь сильной лиге за команду, которая всегда играет на победу", — сообщил Жоржиньо.

Добавим, что Жоржиньо был ключевой фигурой в "Наполи" при Сарри, исполняя роль оттянутого плеймейкера в тройке центральных полузащитников. Итальянец связывал оборону с атакой и диктовал темп игры.



Метки Жоржиньо, Наполи, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 14:15

Количество просмотров Просмотров: 2699

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. satellite 14.07.2018 15:42 # satellite
    Сноубординг -вид спорта, сама доска - сноуборд. Я пробовал, но вообще правильнее было бы сказать, что не умею. Я довольно много внимания зимой уделяю лыжам, но не горным, а беговым. Нравится, стресс снимает.

    (ответить)

  2. naby-keita 14.07.2018 15:41 # naby-keita
    Хахаха, сломаю этому лоху колено, а мой братан Старридж проведет шершавой кувалдой каждому глору Manchester City.

    (ответить)

  3. satellite 14.07.2018 15:41 # satellite
    Вау. Неожиданно. Челси должен льстить тот факт, что Жоржиньо променял гегемонию в АПЛ с Гвардиолой на туманные перспективы синих.

    (ответить)

  4. farot 14.07.2018 15:29 # farot
    вот у Конте бомбит наверное.
    Ему своего протеже Морату целый год пришлось ждать, а Сарри нужного игрока в первые же сутки оформили.

    (ответить)

  5. cfc000000 14.07.2018 15:26 # cfc000000
    Я не понял, кто кого обоссал?

    (ответить)

  6. alexomck 14.07.2018 15:24 # alexomck
    Кабальеро
    Мозес Аспиликуета Кристенсен Рудигер Алонсо
    Баркли Жоржиньо Бакаека
    Мората Жиру

    чотко!

    (ответить)

  7. bushwacka 14.07.2018 15:16 # bushwacka
    Борэм Вуд - Арсенал 17:00
    Бёри - Ливерпуль 17:00
    Бельгия - Англия 17:00

    Ну и нах так делать то? (((

    (ответить)

  8. mototroller 14.07.2018 15:11 # mototroller
    Посмотрел видосы Жоржиньо. Навес из глубины грамотные, зрячие. На грани офсайда. Как раз на Жиру или Игуаина пасы. Но с другой стороны головоеб Мората...

    (ответить)

  9. gerrard08 14.07.2018 15:08 # gerrard08
    Великолепный реджиста. 50 лямов адекватная цена за него. Впервые за 2 то пенсы купили действительно годного игрока.

    (ответить)

  10. mafia 14.07.2018 15:07 # mafia
    Алиссон
    Аспиликуета Кристенсен Рудигер Алонсо
    Канте Жоржиньо Головин
    Виллиан Мората Азар

    четко

    (ответить)

  11. mancunia-planet 14.07.2018 15:05 # mancunia-planet
    Азар в РМ, Канте в Барсу

    (ответить)

  12. alexomck 14.07.2018 15:05 # alexomck
    Рабьо в Барсу, Канте в ПСГ?
    Канте в ПСГ жостко будет канеш, ЛЧ можно не начинать.

    (ответить)

  13. thegodfather 14.07.2018 15:04 # thegodfather
    А дзола где? Где же очаровашка зола?

    (ответить)

  14. thegodfather 14.07.2018 15:01 # thegodfather
    Если у сарри нету веры в Луиза, то ещё цз нужен, а то и 2. Кихил дно, а крист не тянет, имхо, не уровень челси

    (ответить)

  15. thegodfather 14.07.2018 15:00 # thegodfather
    Ну эт офк та позиция, которая нуждалась в усилении. Баку в рабство. Дринка продать, барклей пусть будет

    (ответить)

  16. bushwacka 14.07.2018 15:00 # bushwacka
    Воу! воу! воу! Чушчке, вы там всю Италию собираетесь перекинуть в клубцо своё? )))

    (ответить)

  17. thegodfather 14.07.2018 14:59 # thegodfather
    Сукобблять это кто? Чем знаменит? Я не узнаю щользи

    (ответить)

  18. chelsea-ferrari 14.07.2018 14:59 # chelsea-ferrari
    нормалёк.

    (ответить)

  19. osprey 14.07.2018 14:55 # osprey
    Пока что лучшую покупку в центр поля сделал Ливерпуль в лице великолепных Фабиньо и Кейта (фанат МЮ) и вся надежда на дьяволов, если сумеют оформить Крооса

    (ответить)

  20. fanstevengerrard 14.07.2018 14:51 # fanstevengerrard
    Пока портовые шлюхи еще смокуют вкус хуя Реала, Сити уже оформляет чемпик.

    Источник: http://fapl.ru/posts/62873/?c=1

    КОРОЛЯМ похуй кого и когда покупать .

    Источник: http://fapl.ru/posts/62720/

    Тут другие ребята у КОРОЛЕЙ, сказали значит купят, не будут мелочиться как опущенный лузерхуль.

    Источник: http://fapl.ru/posts/63081/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: