"Челси" купил Жоржиньо
"Челси" объявил о приобретении полузащитника "Наполи" и сборной Италии Жоржиньо ориентировочной стоимость в 50 миллионов фунтов.
Достоверно известно, что на протяжении последних месяцев за итальянцем бразильского происхождения охотился "Манчестер Сити". По словам президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса, Жоржиньо уже согласовал условия контракта с "горожанами".
Однако затем Жоржиньо предоставилась возможность воссоединиться с Маурицио Сарри, с которым они трудились на протяжении трех лет в Неаполе. Вдобавок "синие" предложили игроку более выгодный контракт и шанс жить в Лондоне.
Обдумав оба варианта, 26-летний Жоржиньо решил связать свое будущее с "Челси". Сегодня игрок заключил с лондонским клубом контракт на пять лет и получил футболку с 5-м номером, став первым приобретением Сарри на новом месте работе.
"Я в абсолютном восторге от того, что оказался в "Челси". Непросто стать частью такой большой команды, поэтому я очень, очень рад. Я предвкушаю возможность вступать в столь сильной лиге за команду, которая всегда играет на победу", — сообщил Жоржиньо.
Добавим, что Жоржиньо был ключевой фигурой в "Наполи" при Сарри, исполняя роль оттянутого плеймейкера в тройке центральных полузащитников. Итальянец связывал оборону с атакой и диктовал темп игры.
14.07.2018 14:15
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Сноубординг -вид спорта, сама доска - сноуборд. Я пробовал, но вообще правильнее было бы сказать, что не умею. Я довольно много внимания зимой уделяю лыжам, но не горным, а беговым. Нравится, стресс снимает.
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Хахаха, сломаю этому лоху колено, а мой братан Старридж проведет шершавой кувалдой каждому глору Manchester City.
(ответить)
Вау. Неожиданно. Челси должен льстить тот факт, что Жоржиньо променял гегемонию в АПЛ с Гвардиолой на туманные перспективы синих.
(ответить)
вот у Конте бомбит наверное.
Ему своего протеже Морату целый год пришлось ждать, а Сарри нужного игрока в первые же сутки оформили.
(ответить)
Я не понял, кто кого обоссал?
(ответить)
Кабальеро
Мозес Аспиликуета Кристенсен Рудигер Алонсо
Баркли Жоржиньо Бакаека
Мората Жиру
чотко!
(ответить)
Борэм Вуд - Арсенал 17:00
Бёри - Ливерпуль 17:00
Бельгия - Англия 17:00
Ну и нах так делать то? (((
(ответить)
Посмотрел видосы Жоржиньо. Навес из глубины грамотные, зрячие. На грани офсайда. Как раз на Жиру или Игуаина пасы. Но с другой стороны головоеб Мората...
(ответить)
Великолепный реджиста. 50 лямов адекватная цена за него. Впервые за 2 то пенсы купили действительно годного игрока.
(ответить)
Алиссон
Аспиликуета Кристенсен Рудигер Алонсо
Канте Жоржиньо Головин
Виллиан Мората Азар
четко
(ответить)
Азар в РМ, Канте в Барсу
(ответить)
Рабьо в Барсу, Канте в ПСГ?
Канте в ПСГ жостко будет канеш, ЛЧ можно не начинать.
(ответить)
А дзола где? Где же очаровашка зола?
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Если у сарри нету веры в Луиза, то ещё цз нужен, а то и 2. Кихил дно, а крист не тянет, имхо, не уровень челси
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Ну эт офк та позиция, которая нуждалась в усилении. Баку в рабство. Дринка продать, барклей пусть будет
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Воу! воу! воу! Чушчке, вы там всю Италию собираетесь перекинуть в клубцо своё? )))
(ответить)
Сукобблять это кто? Чем знаменит? Я не узнаю щользи
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нормалёк.
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Пока что лучшую покупку в центр поля сделал Ливерпуль в лице великолепных Фабиньо и Кейта (фанат МЮ) и вся надежда на дьяволов, если сумеют оформить Крооса
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Пока портовые шлюхи еще смокуют вкус хуя Реала, Сити уже оформляет чемпик.
Источник: http://fapl.ru/posts/62873/?c=1
КОРОЛЯМ похуй кого и когда покупать .
Источник: http://fapl.ru/posts/62720/
Тут другие ребята у КОРОЛЕЙ, сказали значит купят, не будут мелочиться как опущенный лузерхуль.
Источник: http://fapl.ru/posts/63081/
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