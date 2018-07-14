Златко Далич открыт к предложениям из Премьер-Лиги

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что открыт к предложениям от клубов Премьер-Лиги.

Большую часть своей тренерской карьеры Далич провел в Саудовской Аравии и ОАЭ, возглавив хорватов уже ближе к окончания отборочного турнира к Чемпионату Мира в России.



Отпраздновав победу над Грецией в плей-офф квалификации, сборная Хорватии все-таки попала на мундиаль, где стала одной из главных сенсаций. В воскресенье подопечные Златко сразятся с Францией в финале ЧМ-2018.



На пресс-конференции 51-летний Далич затронул тему насчет своего будущего и намекнул, что может оставить сборную Хорватии ради возможности поработать в Премьер-Лиге.



"В больших лигах вы ориентируетесь на громкие имена, и часто все идет не так. Люди получают большую работу только потому, что они были большими игроками. Но к чему это приводит?"



"Я начинал в маленьком клубе. Я сразу же сказал им, что большое имя равнозначно большой ошибке, потому что это будет стоить им много денег".



"Мне ничего не преподносили на тарелке, в отличие от некоторых других тренеров в Европе, которые могут тренировать из-за своего имени".



"Но я всегда говорил: "Дайте мне "Барселону" или "Реал", и я буду выигрывать титулы".



"Хотел бы я поработать в Премьер-Лиге? Я не могу задумываться об этом сейчас, потому что это может стать неправильным посланием для людей в Хорватии в то время, когда мы стараемся стать лучшей командой в мире. Но возможно", — цитирует Далича Daily Mail.